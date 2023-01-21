https://ria.ru/20230121/dengi-1846458891.html
В Минобороны Украины воруют деньги на закупках продовольствия, пишут СМИ
В Минобороны Украины воруют деньги на закупках продовольствия, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
В Минобороны Украины воруют деньги на закупках продовольствия, пишут СМИ
Украинские журналисты сообщают о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:41
2023-01-21T14:41
2023-01-21T14:47
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские журналисты сообщают о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Журналистское расследование о в разы завышенных ценах на поставляемую в войска провизию опубликовали местные издания. "Тыловые крысы Минобороны... "пилят" на продовольствии для вооруженных сил Украины больше, чем при мирной жизни", - гласит название статьи, опубликованной на сайте украинского издания "Зеркало недели". Сообщается, что неназванный источник из ведомства передал журналистам договор Минобороны Украины и некой "Актив Компани" об оказании услуг по организации питания воинских частей, расположенных в удаленных от районов активных боевых действий Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях на 2023 год. Согласно данным издания, сумма договора составляет боле 371 миллиона долларов, а заключен он был в конце декабря прошлого года. Согласно данным авторов расследования, цены на продукты питания, указанные в документе, завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле, а при учете цен на оптовые закупки, разница может быть еще больше. Учитывая, что речь идет о "тыловых" частях, высокий ценник нельзя оправдать затратами на дорогую логистику прифронтовых регионов, подчеркивают авторы. При этом помимо ожидаемых овощей, круп и макарон, украинское минобороны планирует закупать охлажденных осетров, о чем свидетельствует данные каталога продукции, полученного журналистами. Авторы заявляют, что Минобороны Украины заключило договор с "фирмой-прокладкой", чей уставной капитал составляет около 27 долларов или ровно одну тысячу гривен. При этом ранее эта фирма уже попадала в поле зрение правоохранителей, а в 2021 году свидетельство плательщика НДС этой фирмы было аннулировано из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций. При этом в издании подчеркивают, что государственные органы перестали публиковать информацию о госзакупках на соответствующих ресурсах, прикрываясь военным положением, а следовательно, пишет СМИ, скрывать воровство стало проще.
https://ria.ru/20230121/drony-1846450431.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область
14:41 21.01.2023 (обновлено: 14:47 21.01.2023)
В Минобороны Украины воруют деньги на закупках продовольствия, пишут СМИ
"Зеркало недели": в МО Украины воруют деньги на закупках продовольствия для тыловых частей
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Украинские журналисты
сообщают о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией.
Журналистское расследование о в разы завышенных ценах на поставляемую в войска провизию опубликовали местные издания.
"Тыловые крысы Минобороны... "пилят" на продовольствии для вооруженных сил Украины больше, чем при мирной жизни", - гласит название статьи, опубликованной на сайте украинского издания "Зеркало недели".
Сообщается, что неназванный источник из ведомства передал журналистам договор Минобороны Украины и некой "Актив Компани" об оказании услуг по организации питания воинских частей, расположенных в удаленных от районов активных боевых действий Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях
на 2023 год. Согласно данным издания, сумма договора составляет боле 371 миллиона долларов, а заключен он был в конце декабря прошлого года.
Согласно данным авторов расследования, цены на продукты питания, указанные в документе, завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле, а при учете цен на оптовые закупки, разница может быть еще больше. Учитывая, что речь идет о "тыловых" частях, высокий ценник нельзя оправдать затратами на дорогую логистику прифронтовых регионов, подчеркивают авторы. При этом помимо ожидаемых овощей, круп и макарон, украинское минобороны планирует закупать охлажденных осетров, о чем свидетельствует данные каталога продукции, полученного журналистами.
Авторы заявляют, что Минобороны Украины заключило договор с "фирмой-прокладкой", чей уставной капитал составляет около 27 долларов или ровно одну тысячу гривен. При этом ранее эта фирма уже попадала в поле зрение правоохранителей, а в 2021 году свидетельство плательщика НДС этой фирмы было аннулировано из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.
При этом в издании подчеркивают, что государственные органы перестали публиковать информацию о госзакупках на соответствующих ресурсах, прикрываясь военным положением, а следовательно, пишет СМИ, скрывать воровство стало проще.