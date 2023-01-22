https://ria.ru/20230122/ukraina-1846610547.html

В США заговорили о последнем шансе для Украины

В США заговорили о последнем шансе для Украины - РИА Новости, 22.01.2023

В США заговорили о последнем шансе для Украины

Отказ Соединенных Штатов и их союзников поставить тяжелые танки ВСУ может обернуться поражением Украины, написал ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:29

2023-01-22T16:29

2023-01-22T17:07

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олаф шольц

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отказ Соединенных Штатов и их союзников поставить тяжелые танки ВСУ может обернуться поражением Украины, написал ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в статье для The Hill."Второго шанса не будет, а вероятность успеха снижается", — считает он.Последним шансом для Киева, по мнению Джонса, могли бы стать поставки более тяжелого наступательного вооружения, включая американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые западные страны отказались передать ВСУ.По словам военного, сейчас само существование Украины может оказаться под вопросом, а поражение Зеленского будет равнозначно провалу Запада в противостоянии с Россией, так как поддержка киевского режима сильно истощает НАТО.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации сообщило, что официальные лица в США призывали киевские власти воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки украинских военных.При этом, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус по результатам встречи контактной группы стран НАТО на авиабазе Рамштайн, союзникам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставки Украине немецких танков Leopard.Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст танки Abrams. Публично в Германии эту информацию отрицают.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html

https://ria.ru/20230122/ssha-1846599944.html

https://ria.ru/20230122/zaluzhnyy-1846603262.html

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

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в мире, олаф шольц, джо байден, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, нато