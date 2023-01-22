"Позорный цирк": французский политик осудил новую просьбу Зеленского
Французский политик Филиппо назвал требование Зеленского танков у Парижа "позорным цирком"
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ситуация, в которой президент Украины Владимир Зеленский требует у Франции танки Leclerc как можно скорее, напоминает "позорный цирк", заявил французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter.
"Зеленский сообщает Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "нужно быстрее!". Мы его приспешники, получается? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!" — написал политик.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника сообщила, что Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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