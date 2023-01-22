https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html

Шансы вырастут: ученые анонсировали новый способ найти инопланетян

Шансы вырастут: ученые анонсировали новый способ найти инопланетян - РИА Новости, 22.01.2023

Шансы вырастут: ученые анонсировали новый способ найти инопланетян

Телескоп “Джеймс Уэбб” (JWST) работает в космосе меньше года, но ему уже готовят преемника. Главная задача нового космического "глаза" человечества — поиск... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:03

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Телескоп “Джеймс Уэбб” (JWST) работает в космосе меньше года, но ему уже готовят преемника. Главная задача нового космического "глаза" человечества — поиск внеземной жизни. Когда и как именно мы увидим инопланетян — в материале РИА Новости.Все предопределеноВ 2021-м Национальные академии наук, инженерии и медицины США опубликовали очередной "Десятилетний обзор", формулирующий научные приоритеты и рекомендации по финансированию астрономических и астрофизических исследований на ближайшее будущее.В обзоре 2001 года основным проектом был телескоп нового поколения — и появился “Джеймс Уэбб”. В 2010-м отметили решение строить Nancy Grace Roman Space Telescope (или Roman Space Telescope, RST) — еще одну, как и JWST, инфракрасную космическую обсерваторию. Ее должны запустить в 2027-м, чтобы исследовать загадочную темную энергию и распределение материи во Вселенной.Сейчас среди приоритетов программа "Пути к обитаемым мирам", посвященная экзопланетам, подобным Земле. Результатом должны стать прямые фотографии таких объектов и анализ их атмосферы.Для этого требуется космический телескоп, способный видеть Вселенную не только в инфракрасном, но и оптическом и ультрафиолетовом диапазонах. Диаметр главного зеркала — около шести метров, чуть меньше, чем у “Джеймса Уэбба” (6,5 метра).Телескоп сможет искать биосигнатуры — признаки существования жизни — в атмосфере двух десятков потенциально обитаемых экзопланет. Вывод обсерватории на орбиту ожидается в 2040-х. Проект оценивают в 11 миллиардов долларов (JWST обошелся в десять — это намного больше исходной суммы).Проект уже обретает конкретные очертания. На 241-м собрании Американского астрономического общества директор астрофизического отдела НАСА Марк Клампин сообщил название: “Обсерватория обитаемых миров” (Habitable Worlds Observatory, HWO).HWO: параметрыТелескоп оснастят мощным коронографом. Такой инструмент позволяет рассматривать с Земли солнечную корону, которая светится слабее, чем диск звезды, — невооруженным глазом заметна лишь при полном солнечном затмении. С орбиты коронограф разглядит тусклые каменистые планеты рядом с яркими звездами.Хотя главная цель миссии — поиск внеземной жизни, коронограф пригодится астрофизикам и для ряда других задач.HWO выведут на ту же орбиту, на которой сегодня находится “Джеймс Уэбб”, — L2, или вторая точка Лагранжа. Это 1 500 000 километров от Земли — в противоположной от Солнца стороне. Идеальное место для космических обсерваторий — хорошая радиосвязь, не мешает свет Солнца и Луны.Для обслуживания HWO предусмотрены роботизированные системы. Телескоп “Хаббл” несколько раз ремонтировали астронавты, которые добирались до него на шаттлах. Но это на высоте всего 545 километров. Доставлять людей на орбиту L2 не предполагается. Кроме того, роботы уже продемонстрировали эффективность на орбитальных аппаратах.Космические системы облегчат работу земной команды. Если JWST отправили на орбиту в сложенном виде и уже на месте разворачивали большое зеркало, что достаточно рискованно, то HWO полетит полностью в рабочем состоянии. Дело в обтекателях ракет — в последние годы они увеличились. “Джеймс Уэбб” разрабатывали под носитель Ariane 5 с обтекателем шириной 4,5 метра. У современных New Glenn частной компании Blue Origin — семь метров, а у Starship от SpaceX Илона Маска — девять.Клампин отмечает, что HWO создадут на надежной технологической основе: сегментированное зеркало — как у “Джеймса Уэбба”, а коронограф — как у RST. Это дает надежду, что проект реализуют в установленные сроки и без дополнительных расходов.Кто попадется в SETIНе исключено, что жизнь есть и на других небесных телах, даже в нашей Солнечной системе. Наиболее перспективны в этом смысле ледяные спутники Сатурна и Юпитера, скрывающие под коркой льда океаны с потенциально комфортными условиями для простейших организмов.Первую экзопланету — то есть находящуюся в другой звездной системе — обнаружили в 1992-м. С тех пор открыли более пяти тысяч таких миров. Ученые допускают, что собственные планеты есть у большинства из 300 миллиардов звезд нашей галактики — Млечного Пути. HWO и другие большие телескопы прояснят этот вопрос.Помимо поисков жизни как таковой, предпринимаются усилия по выявлению развитой внеземной цивилизации (соответствующие проекты и мероприятия принято обозначать аббревиатурой SETI). В конце декабря в британской прессе вновь заговорили о том, что человечество совершенно не готово к встрече с инопланетным разумом.В 2010-м под эгидой Международной академии астронавтики разработали "Протоколы обнаружения SETI". При получении данных о существовании инопланетян следует, во-первых, тщательно проверить информацию и исключить все другие возможности, во-вторых, проинформировать об этом ученых и общественность и, наконец, получить международное одобрение, прежде чем направить братьям по разуму какое-либо сообщение. Более конкретного плана пока нет, и человечеству, очевидно, стоит его подготовить до запуска HWO.

https://ria.ru/20220812/teleskop-1808668747.html

https://ria.ru/20221226/warp-1840842055.html

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