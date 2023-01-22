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С вишней, сыром и крабом: фирменные согревающие супы от шеф-поваров

С вишней, сыром и крабом: фирменные согревающие супы от шеф-поваров - РИА Новости, 22.01.2023

С вишней, сыром и крабом: фирменные согревающие супы от шеф-поваров

Горячий суп согревает в холода, насыщает, дарит чувство спокойствия. Даже традиционные рецепты можно превратить в необычные, добавив в борщ, например, ягоды, а... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:04

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Горячий суп согревает в холода, насыщает, дарит чувство спокойствия. Даже традиционные рецепты можно превратить в необычные, добавив в борщ, например, ягоды, а в овощной бульон — морепродукты. Своими идеями на этот счет с РИА Новости поделились известные шеф-повара.Борщ от шеф-повара ресторана Savva Андрея ШмаковаИнгредиенты:Куриный бульон — два литра;Свекла — 400 граммов;Чеснок — по вкусу;Вишня — 130 граммов;Фреш свекольный — 600 граммов;Лавровый лист — по вкусу;Томатная паста — 80 граммов;Капуста — 300 граммов;Корень сельдерея — 70 граммов.Ингредиенты для бульона:Курица — половина тушки;Перец — по вкусу;Соль — по вкусу;Морковь — 150 граммов;Лук репчатый — 130 граммов;Вода — 2,5 литра.Приготовление:Для бульона курицу, морковь и лук запечь в духовке до золотистого цвета. Положить в воду, добавить соль, перец, варить на медленном огне.В сковороде нарезанные морковь, лук и корень сельдерея обжарить на растительном масле с чесноком. Отдельно потушить свеклу с добавлением томатной пасты, соли, сахара и лаврового листа.В бульон закинуть нашинкованную капусту, уже обжаренные морковь, лук, корень сельдерея. Довести до кипения свекольный фреш с добавлением вишни. Соединить все ингредиенты, добавить соль и перец.Сливочная уха от шеф-повара ресторана Onest Мирко ДзагоИнгредиенты:Бульон — 400 граммов;Филе лосося — 80 граммов;Масло копченое — семь граммов;Лук зеленый — 30 граммов;Укроп — пять граммов;Морковь — 25 граммов;Укропное масло — два грамма;Листья настурции — один грамм;Картофель — 20 граммов;Сливки — 200 граммов.Для бульона:Вода — 0,5 литра;Рыбьи кости, голова, брюшко — 250 граммов;Лук репчатый — 50 граммов;Морковь — 25 граммов;Перец — по вкусу;Соль — по вкусу;Сельдерей — 25 граммов;Стебель укропа — пять граммов;Лавровый лист — по вкусу.Приготовление:Для бульона пассеровать лук, морковь, сельдерей, стебель укропа, затем поместить все это в кастрюлю. Добавить рыбьи кости, голову, брюшко и варить 30 минут. Положить в бульон перец, соль и лавровый лист.Отдельно пассеровать морковь, картофель, обжарить их на растительном масле и отправить в бульон. Варить 30 минут до готовности овощей, потом влить сливки, пробить смесь блендером (кроме брюшка) и процедить через сито.Отварное брюшко лосося заправить копченым маслом, поместить в суп. Добавить в уху зеленый лук, укроп. Перед подачей украсить блюдо укропным маслом и листьями настурции.Острый суп кимчи с яйцом и говядиной от шеф-повара ресторана Subzero Moscow Павла КошеляИнгредиенты:Бульон — 250 миллилитров;Перец халапеньо — десять граммов;Одно яйцо;Ростки соевых бобов — 30 граммов;Копченый тофу — 35 граммов;Говяжья вырезка — 25 граммов;Специи "Сичими" — по вкусу;Соус кимчи — 20 миллилитров;Чеснок — два грамма;Кунжут — по вкусу;Кинза — по вкусу;Зеленый лук — по вкусу.Для бульона:Вода — четыре литра;Мисо паста — 200 граммов;Соль — 15 граммов;Основа для супа "Хондаши" — 40 граммов;Чеснок — по вкусу;Лук — по вкусу;Имбирь — по вкусу.Приготовление:Обжарить чеснок, лук и имбирь, пробить в блендере. В кастрюлю с водой поместить все ингредиенты для бульона, довести до кипения и процедить.Говядину опалить с помощью горелки и замариновать в специях "Сичими", порезать ее на небольшие продолговатые куски.Добавить в бульон кимчи соус, чеснок, перец халапеньо, ростки соевых бобов, говядину и копченый тофу и слегка проварить. Отдельно взбить яйцо и также добавить в суп.Перед подачей украсить блюдо кунжутом, кинзой и мелко рубленным зеленым луком.Суп с чечевицей и кальмаром на гриле от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио ФеррейраИнгредиенты:Основа для супа — 230 граммов;Лайм — 18 граммов;Кальмар — 50 граммов;Микро-кинза — четыре грамма;Масло чесночное — пять граммов.Ингредиенты для основы:Отварная чечевица — 40 граммов;Куриный бульон — 160 граммов;Перец болгарский — 45 граммов;Перец сычуаньский — по вкусу;Мирпуа из овощей — 70 граммов;Зира — по вкусу;Соль — по вкусу;Перец — по вкусу;Кинза — три грамма;Орегано — один грамм;Масло подсолнечное — шесть граммов;Чеснок — четыре грамма.Ингредиенты для бульона:Вода — 0,2 литра;Куриное мясо — 100 граммов;Репчатый лук — 20 граммов;Морковь — 20 граммов;Чеснок — пять граммов;Перец — по вкусу;Соль — по вкусу.Ингредиенты для мирпуа из овощей:Лук репчатый — 70 граммов;Морковь — 70 граммов;Сельдерей — 70 граммов.Приготовление:Для бульона отварить куриное бедро и мясо на кости.Для мирпуа из овощей пассеровать лук, морковь, сельдерей. Добавить в бульон, затем туда же положить чечевицу и довести до готовности.Отправить в суп зиру, кумин, соль, перец, орегано, растительное масло, чеснок и сычуаньский перец для остроты.Обжарить кальмара на гриле, добавить в суп. Перед подачей украсить блюдо микро-кинзой и заправить чесночным маслом.Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава КазаковаИнгредиенты:Крошево — пять килограммов;Картофель — два килограмма;Морковь — 0,5 килограмма;Лук репчатый — один килограмм;Лавровый лист — пять штук;Перец душистый — пять граммов;Чеснок — 100 граммов.Приготовление:Крошево (квашеные мелко нарубленные верхние листы белокочанной капусты, сохраняющие темно-зеленый цвет) проварить шесть часов. Слить отвар, добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Прокипятить еще раз.Лук и морковь порубить мелким кубиком, обжарить до золотистого цвета. Вместе с картошкой варить в крепком бульоне из белых грибов, подосиновиков, после чего соединить с крошевом.Добавить в щи лавровый лист, душистый перец и довести до готовности. Соль и сахар, молотый перец, рубленый чеснок — по вкусу. Дать настояться до подачи пять часов.Чечевичный суп от шеф-повара ресторана Maroon Владимира БогожавцаИнгредиенты:Лопатка ягненка — четыре килограмма;Вода — 5,5 литра;Масло оливковое — 250 граммов;Лук — 340 граммов;Перец болгарский — 420 граммов;Помидоры — 420 граммов;Морковь — 300 граммов;Чеснок — 100 граммов;Томатная паста — 40 граммов;Маш (чечевица) — 170 граммов;Булгур — 170 грамов;Кинза — 65 граммов;Чили — 28 граммов;Кюфта — 17 граммов;Зира — 15 граммов;Кориандр — 15 граммов;Соль — 50 граммов;Каймак — 50 граммов;Харисса — 20 граммов.Приготовление:Болгарский перец, лук и морковь нарезать крупным кубиком, чеснок — слайсом, а помидоры, ошпарив, — дольками.В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить обвалянную в специях лопатку ягненка по три минуты с каждой стороны. Последовательно добавлять лук, морковь, болгарский перец, чеснок, томатную пасту, томаты. Протушить 15 минут.Вмешать в пассеровку чили, кориандр, зиру, соль и томить еще пять минут, затем поместить туда обжаренную лопатку и залить водой. Готовить три часа на медленном огне.Через 2,5 часа добавить маш и булгур, варить еще час. В конце положить нарезанную кинзу. Подавать суп с долькой лимона, каймаком, хариссой, кинзой.Карри с лемонграссом от шеф-повара ресторана MO Сергея КузнецоваИнгредиенты:Имбирь — четыре грамма;Лук репчатый — 20 граммов;Морковь — 60 граммов;Чеснок — семь граммов;Паста карри — пять граммов;Куркума — два грамма;Сахар — два грамма;Соль — один грамм;Томатная паста — два грамма;Бульон овощной — 200 граммов;Кинза — десять граммов;Лист лайма — один грамм;Лемонграсс — три грамма;Кокосовое молоко — 80 граммов;Сливки — 20 граммов;Фреш лайма — три грамма;Лук сибулет — один грамм;Зеленое масло — один грамм;Креветки — одна штука;Гребешки — три штуки.Приготовление:Обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три минуты. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, томатную и пасту карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Туда же — овощной бульон, сливки и кокосовое молоко.Варить на медленном огне полчаса, затем суп пробить блендером, процедить и вскипятить. Добавить фреш лайма.Обжарить креветки и гребешки на раскаленной сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать луком сибулет и полить зеленым маслом.Зеленый борщ с томлеными говяжьими щечками от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря ШияноваИнгредиенты:Вода — один литр;Говяжьи кости — 0,4 килограмма;Щека говяжья — 0,5 килограмма;Картофель печеный — 300 граммов;Морковь — 300 граммов;Лавровый лист — одна штука;Петрушка — 15 граммов;Укроп — 15 граммов;Щавель — 100 граммов;Шпинат — 50 граммов;Яйцо — одна штука;Лук порей — 50 граммов;Лук репчатый — 50 граммов.Приготовление:Сварить крепкий мясной бульон на говяжьих костях, положить лавровый лист. По готовности кости выбросить.Пассеровать мелко нарезанные 50 граммов моркови, лука порея и репчатого.В готовый бульон добавить предварительно отваренную говяжью щеку, печеный картофель, морковь, пассерованные овощи, зелень петрушки, укропа, щавель, шпинат и сок лимона.В самом конце влить сырое яйцо и все хорошо перемешать. Подавать с хлебом и сметаной.Кукурузный суп с тофу и крабом от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира ЧистяковаИнгредиенты:Лук репчатый — 150 граммов;Кукуруза консервированная — 1,5 килограмма;Лук порей — 95 граммов;Тофу — 115 граммов;Вода — два литра;Соль — один грамм;Очищенный краб (креветки) — 75 граммов;Сливочное масло — 15 граммов;Специя фахита — два грамма;Кинза — пять граммов.Приготовление:Запекать сыр тофу в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут, чтобы ушла вязкость.Лук-порей и репчатый обжарить на растительном масле до мягкости.Запеченный тофу, два вида обжаренного лука и консервированную кукурузу поместить в кастрюлю и тушить вместе 15 минут. Добавить воду и варить до готовности кукурузы.Пробить в блендере и процедить через сито, краба подогреть в растопленном сливочном масле, посыпать специей фахита, поместить в тарелку и украсить кинзой.Тыквенный суп с крабом и пекорино от шеф-повара ресторана BURO TSUM Егора МакароваИнгредиенты:Пастернак — 520 граммов;Морковь — 120 граммов;Топинамбур — 80 граммов;Тыква — 800 граммов;Лук репчатый — 200 граммов;Чеснок — четыре грамма;Тимьян — четыре грамма;Лемонграсс — четыре грамма;Вода — 2,5 литра;Масло оливковое — две столовые ложки;Сыр пекорино — десять граммов;Молоко миндальное — 100 миллилитров;Краб первая фаланга — 50 граммов;Лепестки миндаля — пять граммов;Соцветие фенхеля — по вкусу.Приготовление:Очищенную от кожуры тыкву, пастернак и морковь нарезать средним кубиком и запечь в духовке до полуготовности. Обжарить лук и чеснок.Все овощи соединить в кастрюле, добавить тимьян, лемонграсс, соль и варить полчаса до полной готовности.Далее тимьян и лемонграсс убрать и пробить суп блендером до однородной текстуры. При подаче смешать с теплым миндальным молоком, выложить краба, натереть сыр, добавить лепестки миндаля и украсить соцветием фенхеля.

https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еда - туризм, что приготовить, рецепты, еда