08:00 22.01.2023 (обновлено: 08:04 22.01.2023)
С вишней, сыром и крабом: фирменные согревающие супы от шеф-поваров
© Фото : предоставлено рестораном "Subzero"Рамен с говядиной из ресторана Subzero
© Фото : предоставлено рестораном "Subzero"
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Горячий суп согревает в холода, насыщает, дарит чувство спокойствия. Даже традиционные рецепты можно превратить в необычные, добавив в борщ, например, ягоды, а в овощной бульон — морепродукты. Своими идеями на этот счет с РИА Новости поделились известные шеф-повара.
Борщ от шеф-повара ресторана Savva Андрея Шмакова
© Фото : предоставлено рестораном "Savva"Борщ подают в ресторане Savva
© Фото : предоставлено рестораном "Savva"
Борщ подают в ресторане Savva
Ингредиенты:
Куриный бульон — два литра;
Свекла — 400 граммов;
Свекла — 400 граммов;
Чеснок — по вкусу;
Вишня — 130 граммов;
Фреш свекольный — 600 граммов;
Лавровый лист — по вкусу;
Томатная паста — 80 граммов;
Капуста — 300 граммов;
Корень сельдерея — 70 граммов.
Ингредиенты для бульона:
Курица — половина тушки;
Перец — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Морковь — 150 граммов;
Лук репчатый — 130 граммов;
Вода — 2,5 литра.
Приготовление:
Для бульона курицу, морковь и лук запечь в духовке до золотистого цвета. Положить в воду, добавить соль, перец, варить на медленном огне.
В сковороде нарезанные морковь, лук и корень сельдерея обжарить на растительном масле с чесноком. Отдельно потушить свеклу с добавлением томатной пасты, соли, сахара и лаврового листа.
В бульон закинуть нашинкованную капусту, уже обжаренные морковь, лук, корень сельдерея. Довести до кипения свекольный фреш с добавлением вишни. Соединить все ингредиенты, добавить соль и перец.
Сливочная уха от шеф-повара ресторана Onest Мирко Дзаго
© Фото : предоставлено рестораном OnestСливочная уха
© Фото : предоставлено рестораном Onest
Сливочная уха
Ингредиенты:
Бульон — 400 граммов;
Филе лосося — 80 граммов;
Масло копченое — семь граммов;
Лук зеленый — 30 граммов;
Укроп — пять граммов;
Морковь — 25 граммов;
Укропное масло — два грамма;
Листья настурции — один грамм;
Картофель — 20 граммов;
Сливки — 200 граммов.
Для бульона:
Вода — 0,5 литра;
Рыбьи кости, голова, брюшко — 250 граммов;
Лук репчатый — 50 граммов;
Морковь — 25 граммов;
Перец — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Сельдерей — 25 граммов;
Стебель укропа — пять граммов;
Лавровый лист — по вкусу.
Приготовление:
Для бульона пассеровать лук, морковь, сельдерей, стебель укропа, затем поместить все это в кастрюлю. Добавить рыбьи кости, голову, брюшко и варить 30 минут. Положить в бульон перец, соль и лавровый лист.
Отдельно пассеровать морковь, картофель, обжарить их на растительном масле и отправить в бульон. Варить 30 минут до готовности овощей, потом влить сливки, пробить смесь блендером (кроме брюшка) и процедить через сито.
Отварное брюшко лосося заправить копченым маслом, поместить в суп. Добавить в уху зеленый лук, укроп. Перед подачей украсить блюдо укропным маслом и листьями настурции.
Острый суп кимчи с яйцом и говядиной от шеф-повара ресторана Subzero Moscow Павла Кошеля
© Фото : предоставлено рестораном "Subzero"Кимчи суп в рестране Subzero
© Фото : предоставлено рестораном "Subzero"
Кимчи суп в рестране Subzero
Ингредиенты:
Бульон — 250 миллилитров;
Перец халапеньо — десять граммов;
Одно яйцо;
Ростки соевых бобов — 30 граммов;
Копченый тофу — 35 граммов;
Говяжья вырезка — 25 граммов;
Специи "Сичими" — по вкусу;
Соус кимчи — 20 миллилитров;
Чеснок — два грамма;
Кунжут — по вкусу;
Кинза — по вкусу;
Зеленый лук — по вкусу.
Для бульона:
Вода — четыре литра;
Мисо паста — 200 граммов;
Соль — 15 граммов;
Соль — 15 граммов;
Основа для супа "Хондаши" — 40 граммов;
Чеснок — по вкусу;
Лук — по вкусу;
Имбирь — по вкусу.
Приготовление:
Обжарить чеснок, лук и имбирь, пробить в блендере. В кастрюлю с водой поместить все ингредиенты для бульона, довести до кипения и процедить.
Говядину опалить с помощью горелки и замариновать в специях "Сичими", порезать ее на небольшие продолговатые куски.
Добавить в бульон кимчи соус, чеснок, перец халапеньо, ростки соевых бобов, говядину и копченый тофу и слегка проварить. Отдельно взбить яйцо и также добавить в суп.
Перед подачей украсить блюдо кунжутом, кинзой и мелко рубленным зеленым луком.
Суп с чечевицей и кальмаром на гриле от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио Феррейра
© Фото : предоставлено рестораном "Sangre Fresca"Суп с чечевицей, сангритой и кальмаром на гриле в ресторане Sangre Fresca
© Фото : предоставлено рестораном "Sangre Fresca"
Суп с чечевицей, сангритой и кальмаром на гриле в ресторане Sangre Fresca
Ингредиенты:
Основа для супа — 230 граммов;
Лайм — 18 граммов;
Кальмар — 50 граммов;
Микро-кинза — четыре грамма;
Масло чесночное — пять граммов.
Ингредиенты для основы:
Отварная чечевица — 40 граммов;
Куриный бульон — 160 граммов;
Перец болгарский — 45 граммов;
Перец сычуаньский — по вкусу;
Мирпуа из овощей — 70 граммов;
Зира — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу;
Кинза — три грамма;
Орегано — один грамм;
Масло подсолнечное — шесть граммов;
Чеснок — четыре грамма.
Ингредиенты для бульона:
Вода — 0,2 литра;
Куриное мясо — 100 граммов;
Репчатый лук — 20 граммов;
Морковь — 20 граммов;
Чеснок — пять граммов;
Перец — по вкусу;
Соль — по вкусу.
Ингредиенты для мирпуа из овощей:
Лук репчатый — 70 граммов;
Морковь — 70 граммов;
Сельдерей — 70 граммов.
Приготовление:
Для бульона отварить куриное бедро и мясо на кости.
Для мирпуа из овощей пассеровать лук, морковь, сельдерей. Добавить в бульон, затем туда же положить чечевицу и довести до готовности.
Отправить в суп зиру, кумин, соль, перец, орегано, растительное масло, чеснок и сычуаньский перец для остроты.
Обжарить кальмара на гриле, добавить в суп. Перед подачей украсить блюдо микро-кинзой и заправить чесночным маслом.
Щи из крошева от шеф-повара ресторана Hands neo-bistro Вячеслава Казакова
© ФотоЩи из крошева
© Фото
Щи из крошева
Ингредиенты:
Крошево — пять килограммов;
Картофель — два килограмма;
Морковь — 0,5 килограмма;
Лук репчатый — один килограмм;
Лавровый лист — пять штук;
Перец душистый — пять граммов;
Чеснок — 100 граммов.
Приготовление:
Крошево (квашеные мелко нарубленные верхние листы белокочанной капусты, сохраняющие темно-зеленый цвет) проварить шесть часов. Слить отвар, добавить чистую воду, чтобы она полностью покрыла капусту. Прокипятить еще раз.
Лук и морковь порубить мелким кубиком, обжарить до золотистого цвета. Вместе с картошкой варить в крепком бульоне из белых грибов, подосиновиков, после чего соединить с крошевом.
Добавить в щи лавровый лист, душистый перец и довести до готовности. Соль и сахар, молотый перец, рубленый чеснок — по вкусу. Дать настояться до подачи пять часов.
Чечевичный суп от шеф-повара ресторана Maroon Владимира Богожавца
© Фото предоставлено рестораном MaroonЧечевичный суп из ресторана Maroon
© Фото предоставлено рестораном Maroon
Чечевичный суп из ресторана Maroon
Ингредиенты:
Лопатка ягненка — четыре килограмма;
Вода — 5,5 литра;
Масло оливковое — 250 граммов;
Лук — 340 граммов;
Перец болгарский — 420 граммов;
Помидоры — 420 граммов;
Морковь — 300 граммов;
Чеснок — 100 граммов;
Томатная паста — 40 граммов;
Маш (чечевица) — 170 граммов;
Булгур — 170 грамов;
Кинза — 65 граммов;
Чили — 28 граммов;
Кюфта — 17 граммов;
Зира — 15 граммов;
Кориандр — 15 граммов;
Соль — 50 граммов;
Каймак — 50 граммов;
Харисса — 20 граммов.
Приготовление:
Болгарский перец, лук и морковь нарезать крупным кубиком, чеснок — слайсом, а помидоры, ошпарив, — дольками.
В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить обвалянную в специях лопатку ягненка по три минуты с каждой стороны. Последовательно добавлять лук, морковь, болгарский перец, чеснок, томатную пасту, томаты. Протушить 15 минут.
Вмешать в пассеровку чили, кориандр, зиру, соль и томить еще пять минут, затем поместить туда обжаренную лопатку и залить водой. Готовить три часа на медленном огне.
Через 2,5 часа добавить маш и булгур, варить еще час. В конце положить нарезанную кинзу. Подавать суп с долькой лимона, каймаком, хариссой, кинзой.
Карри с лемонграссом от шеф-повара ресторана MO Сергея Кузнецова
© Фото предоставлено рестораном MOСуп карри с лемограссом из ресторана MO
© Фото предоставлено рестораном MO
Суп карри с лемограссом из ресторана MO
Ингредиенты:
Имбирь — четыре грамма;
Лук репчатый — 20 граммов;
Морковь — 60 граммов;
Чеснок — семь граммов;
Паста карри — пять граммов;
Куркума — два грамма;
Сахар — два грамма;
Соль — один грамм;
Томатная паста — два грамма;
Бульон овощной — 200 граммов;
Кинза — десять граммов;
Лист лайма — один грамм;
Лемонграсс — три грамма;
Кокосовое молоко — 80 граммов;
Сливки — 20 граммов;
Сливки — 20 граммов;
Фреш лайма — три грамма;
Лук сибулет — один грамм;
Зеленое масло — один грамм;
Креветки — одна штука;
Гребешки — три штуки.
Гребешки — три штуки.
Приготовление:
Обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета три минуты. Добавить куркуму, сахар, соль, имбирь, томатную и пасту карри, кинзу, лист лайма, лемонграсс и поставить томиться на пять минут. Туда же — овощной бульон, сливки и кокосовое молоко.
Варить на медленном огне полчаса, затем суп пробить блендером, процедить и вскипятить. Добавить фреш лайма.
Обжарить креветки и гребешки на раскаленной сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. В глубокую тарелку налить суп, выложить гребешки и аргентинскую креветку. Готовое блюдо посыпать луком сибулет и полить зеленым маслом.
Зеленый борщ с томлеными говяжьими щечками от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря Шиянова
© Фото предоставлено рестораном Red WallЗеленый борщ с томлеными говяжьими щечками, картофель шато, щавель и шпинат от ресторана Red Wall
© Фото предоставлено рестораном Red Wall
Зеленый борщ с томлеными говяжьими щечками, картофель шато, щавель и шпинат от ресторана Red Wall
Ингредиенты:
Вода — один литр;
Говяжьи кости — 0,4 килограмма;
Щека говяжья — 0,5 килограмма;
Картофель печеный — 300 граммов;
Морковь — 300 граммов;
Лавровый лист — одна штука;
Петрушка — 15 граммов;
Петрушка — 15 граммов;
Укроп — 15 граммов;
Щавель — 100 граммов;
Шпинат — 50 граммов;
Яйцо — одна штука;
Лук порей — 50 граммов;
Лук репчатый — 50 граммов.
Приготовление:
Сварить крепкий мясной бульон на говяжьих костях, положить лавровый лист. По готовности кости выбросить.
Пассеровать мелко нарезанные 50 граммов моркови, лука порея и репчатого.
В готовый бульон добавить предварительно отваренную говяжью щеку, печеный картофель, морковь, пассерованные овощи, зелень петрушки, укропа, щавель, шпинат и сок лимона.
В самом конце влить сырое яйцо и все хорошо перемешать. Подавать с хлебом и сметаной.
Кукурузный суп с тофу и крабом от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира Чистякова
© Фото предоставлено рестораном GRACE BistroКукурузный суп с тофу, крабом и крабовым маслом, ресторан GRACE Bistro
© Фото предоставлено рестораном GRACE Bistro
Кукурузный суп с тофу, крабом и крабовым маслом, ресторан GRACE Bistro
Ингредиенты:
Лук репчатый — 150 граммов;
Кукуруза консервированная — 1,5 килограмма;
Лук порей — 95 граммов;
Тофу — 115 граммов;
Вода — два литра;
Соль — один грамм;
Очищенный краб (креветки) — 75 граммов;
Сливочное масло — 15 граммов;
Специя фахита — два грамма;
Кинза — пять граммов.
Приготовление:
Запекать сыр тофу в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут, чтобы ушла вязкость.
Лук-порей и репчатый обжарить на растительном масле до мягкости.
Запеченный тофу, два вида обжаренного лука и консервированную кукурузу поместить в кастрюлю и тушить вместе 15 минут. Добавить воду и варить до готовности кукурузы.
Пробить в блендере и процедить через сито, краба подогреть в растопленном сливочном масле, посыпать специей фахита, поместить в тарелку и украсить кинзой.
Тыквенный суп с крабом и пекорино от шеф-повара ресторана BURO TSUM Егора Макарова
© Фото предоставлено рестораном BURO. TSUMТыквенный суп с крабом и пекорино из ресторана BURO TSUM
© Фото предоставлено рестораном BURO. TSUM
Тыквенный суп с крабом и пекорино из ресторана BURO TSUM
Ингредиенты:
Пастернак — 520 граммов;
Морковь — 120 граммов;
Топинамбур — 80 граммов;
Тыква — 800 граммов;
Лук репчатый — 200 граммов;
Чеснок — четыре грамма;
Тимьян — четыре грамма;
Лемонграсс — четыре грамма;
Вода — 2,5 литра;
Масло оливковое — две столовые ложки;
Масло оливковое — две столовые ложки;
Сыр пекорино — десять граммов;
Молоко миндальное — 100 миллилитров;
Краб первая фаланга — 50 граммов;
Лепестки миндаля — пять граммов;
Соцветие фенхеля — по вкусу.
Приготовление:
Очищенную от кожуры тыкву, пастернак и морковь нарезать средним кубиком и запечь в духовке до полуготовности. Обжарить лук и чеснок.
Все овощи соединить в кастрюле, добавить тимьян, лемонграсс, соль и варить полчаса до полной готовности.
Далее тимьян и лемонграсс убрать и пробить суп блендером до однородной текстуры. При подаче смешать с теплым миндальным молоком, выложить краба, натереть сыр, добавить лепестки миндаля и украсить соцветием фенхеля.