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Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2023
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Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме
Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2023
Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме
Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоит и не стоял, заявила глава думского комитета по... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:58
2023-01-22T14:09
госдума рф
россия
образование
образование - общество
александр солженицын
ольга казакова
дмитрий вяткин
единая россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоит и не стоял, заявила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова."Он (вопрос. — Прим. ред.) не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом", — приводит ее слова пресс-служба ЕР.По словам Казаковой, исключение того или иного произведения из школьной программы или, наоборот, включение в нее — сложный и длительный процесс и решения тут не принимаются на основании частного мнения.Она добавила, что в школьную программу вернули роман Александра Фадеева "Молодая гвардия"."Это была совместная инициатива "Единой России" и министерства просвещения, педагогического сообщества. Мы провели большое количество консультаций и встреч с историками, литературоведами, сотрудниками музеев, учителями и представителями общественных объединений Донбасса. Это стало общим взвешенным решением и важным шагом для патриотического воспитания наших детей. Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа", — заключила Казакова.О планирующемся пересмотре школьной программы по литературе сообщил сегодня первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, из числа обязательных исключат произведения, которые не выдержали испытания временем. При этом он пообещал, что рубить с плеча никто не будет — предполагается опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, родительского и педагогического сообщества.Накануне Вяткин вместе с делегацией рабочей группы побывал в Ростове-на-Дону, в том числе на встрече со студентами ЮФУ. Один из участников этого мероприятия задал вопрос о том, что в школьную программу включен Солженицын, который "занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.На заявление Веткина об изменениях в школьной программе отреагировал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, в исключении из программы каких-либо произведений нет смысла. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод не согласился с идеей убрать "Архипелаг ГУЛАГ", хотя поддержал решение вернуть в программу советскую классику.
https://ria.ru/20230119/literatura-1845896132.html
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госдума рф, россия, образование, образование - общество, александр солженицын, ольга казакова, дмитрий вяткин, единая россия
Госдума РФ, Россия, Образование, Образование - Общество, Александр Солженицын, Ольга Казакова, Дмитрий Вяткин, Единая Россия
12:58 22.01.2023 (обновлено: 14:09 22.01.2023)
 
Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме

Глава комитета ГД Казакова опровергла исключение "Архипелага ГУЛАГ" из школьной программы

© РИА Новости / А. Натрускин / Перейти в медиабанкПисатель Александр Солженицын
Писатель Александр Солженицын - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / А. Натрускин
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Писатель Александр Солженицын. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоит и не стоял, заявила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.
"Он (вопрос. — Прим. ред.) не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом", — приводит ее слова пресс-служба ЕР.
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По словам Казаковой, исключение того или иного произведения из школьной программы или, наоборот, включение в нее — сложный и длительный процесс и решения тут не принимаются на основании частного мнения.
"Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны", — сказала депутат.
Она добавила, что в школьную программу вернули роман Александра Фадеева "Молодая гвардия".
"Это была совместная инициатива "Единой России" и министерства просвещения, педагогического сообщества. Мы провели большое количество консультаций и встреч с историками, литературоведами, сотрудниками музеев, учителями и представителями общественных объединений Донбасса. Это стало общим взвешенным решением и важным шагом для патриотического воспитания наших детей. Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа", — заключила Казакова.
О планирующемся пересмотре школьной программы по литературе сообщил сегодня первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, из числа обязательных исключат произведения, которые не выдержали испытания временем. При этом он пообещал, что рубить с плеча никто не будет — предполагается опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, родительского и педагогического сообщества.
Накануне Вяткин вместе с делегацией рабочей группы побывал в Ростове-на-Дону, в том числе на встрече со студентами ЮФУ. Один из участников этого мероприятия задал вопрос о том, что в школьную программу включен Солженицын, который "занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
На заявление Веткина об изменениях в школьной программе отреагировал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, в исключении из программы каких-либо произведений нет смысла. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод не согласился с идеей убрать "Архипелаг ГУЛАГ", хотя поддержал решение вернуть в программу советскую классику.
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Госдума РФРоссияОбразованиеОбразование - ОбществоАлександр СолженицынОльга КазаковаДмитрий ВяткинЕдиная Россия
 
 
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