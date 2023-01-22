12:58 22.01.2023 (обновлено: 14:09 22.01.2023)
Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме
Глава комитета ГД Казакова опровергла исключение "Архипелага ГУЛАГ" из школьной программы
Писатель Александр Солженицын. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоит и не стоял, заявила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.
"Он (вопрос. — Прим. ред.) не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом", — приводит ее слова пресс-служба ЕР.
19 января, 10:49Кравцов рассказал о школьной программе по литературе
По словам Казаковой, исключение того или иного произведения из школьной программы или, наоборот, включение в нее — сложный и длительный процесс и решения тут не принимаются на основании частного мнения.
"Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны", — сказала депутат.
Она добавила, что в школьную программу вернули роман Александра Фадеева "Молодая гвардия".
"Это была совместная инициатива "Единой России" и министерства просвещения, педагогического сообщества. Мы провели большое количество консультаций и встреч с историками, литературоведами, сотрудниками музеев, учителями и представителями общественных объединений Донбасса. Это стало общим взвешенным решением и важным шагом для патриотического воспитания наших детей. Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа", — заключила Казакова.
О планирующемся пересмотре школьной программы по литературе сообщил сегодня первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, из числа обязательных исключат произведения, которые не выдержали испытания временем. При этом он пообещал, что рубить с плеча никто не будет — предполагается опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, родительского и педагогического сообщества.
Накануне Вяткин вместе с делегацией рабочей группы побывал в Ростове-на-Дону, в том числе на встрече со студентами ЮФУ. Один из участников этого мероприятия задал вопрос о том, что в школьную программу включен Солженицын, который "занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
На заявление Веткина об изменениях в школьной программе отреагировал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, в исключении из программы каких-либо произведений нет смысла. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод не согласился с идеей убрать "Архипелаг ГУЛАГ", хотя поддержал решение вернуть в программу советскую классику.