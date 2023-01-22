https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.01.2023
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:39
2023-01-22T09:39
2023-01-22T13:09
экономика
россия
турция
египет
виктория абрамченко
дмитрий патрушев
ближний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.Она отметила, что Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия."В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", — сказала Абрамченко.По ее словам, сейчас наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов", — добавила вице-премьер.В дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, отметила собеседница агентства."И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", — пояснила она.В декабре Абрамченко рассказала, что первая рублевая сделка с Турцией состоялась осенью, эксперимент оказался удачным.В мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.
https://ria.ru/20230121/udobreniya-1846424588.html
https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html
россия
турция
египет
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, египет, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, ближний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Турция, Египет, Виктория Абрамченко, Дмитрий Патрушев, Ближний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
09:39 22.01.2023 (обновлено: 13:09 22.01.2023)
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
Абрамченко: Турция закупила зерно за рубли, аналогичное решение разрабатывается для Египта
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она отметила, что Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия.
"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", — сказала Абрамченко.
По ее словам, сейчас наиболее востребовано зерно и масложировая продукция.
"Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов", — добавила вице-премьер.
В дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, отметила собеседница агентства.
"И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", — пояснила она.
В декабре Абрамченко рассказала, что первая рублевая сделка с Турцией состоялась осенью, эксперимент оказался удачным.
В мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
говорил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока
и Северной Африки
возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.