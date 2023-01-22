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Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.01.2023
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Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко - РИА Новости, 22.01.2023
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:39
2023-01-22T13:09
экономика
россия
турция
египет
виктория абрамченко
дмитрий патрушев
ближний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.Она отметила, что Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия."В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", — сказала Абрамченко.По ее словам, сейчас наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов", — добавила вице-премьер.В дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, отметила собеседница агентства."И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", — пояснила она.В декабре Абрамченко рассказала, что первая рублевая сделка с Турцией состоялась осенью, эксперимент оказался удачным.В мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.
https://ria.ru/20230121/udobreniya-1846424588.html
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экономика, россия, турция, египет, виктория абрамченко, дмитрий патрушев, ближний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Турция, Египет, Виктория Абрамченко, Дмитрий Патрушев, Ближний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
09:39 22.01.2023 (обновлено: 13:09 22.01.2023)
 
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко

Абрамченко: Турция закупила зерно за рубли, аналогичное решение разрабатывается для Египта

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она отметила, что Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия.
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"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", — сказала Абрамченко.
По ее словам, сейчас наиболее востребовано зерно и масложировая продукция.
"Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов", — добавила вице-премьер.
В дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк, отметила собеседница агентства.
"И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", — пояснила она.
В декабре Абрамченко рассказала, что первая рублевая сделка с Турцией состоялась осенью, эксперимент оказался удачным.
В мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.
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ЭкономикаРоссияТурцияЕгипетВиктория АбрамченкоДмитрий ПатрушевБлижний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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