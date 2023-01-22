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Французский политик отметил объективность работы RT France - РИА Новости, 22.01.2023
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Французский политик отметил объективность работы RT France
Французский политик отметил объективность работы RT France - РИА Новости, 22.01.2023
Французский политик отметил объективность работы RT France
RT France был единственным телеканалом во Франции, который объективно освещал протесты "желтых жилетов" и манифестации против вакцинных пропусков во время... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:12
2023-01-22T16:12
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. RT France был единственным телеканалом во Франции, который объективно освещал протесты "желтых жилетов" и манифестации против вакцинных пропусков во время пандемии COVID-19, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. "RT France был единственным телеканалом, который последовательно и объективно освещал выступления "желтых жилетов", а затем и демонстрации против вакцинных пропусков. Все другие (французские) СМИ их бойкотировали или придерживались языка правительства! А потом еще мы будем давать уроки "демократии"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. Телеканал RT France в субботу заявил о прекращении работы после блокировки его счетов во Франции. Руководство канала сообщило, что Генеральная дирекция Казначейства при Минфине Франции приняла решение заморозить банковские счета RT France под предлогом девятого пакета санкций против России, в которых при этом упоминается не канал, а только акционер в головной компании.
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в мире, филипп (король бельгии), франция, россия, патриот, twitter
В мире, Филипп (король Бельгии), Франция, Россия, Патриот, Twitter
16:12 22.01.2023
 
Французский политик отметил объективность работы RT France

Французский политик: RT France был единственным каналом, объективно освещающим протесты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. RT France был единственным телеканалом во Франции, который объективно освещал протесты "желтых жилетов" и манифестации против вакцинных пропусков во время пандемии COVID-19, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"RT France был единственным телеканалом, который последовательно и объективно освещал выступления "желтых жилетов", а затем и демонстрации против вакцинных пропусков. Все другие (французские) СМИ их бойкотировали или придерживались языка правительства! А потом еще мы будем давать уроки "демократии"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
Телеканал RT France в субботу заявил о прекращении работы после блокировки его счетов во Франции. Руководство канала сообщило, что Генеральная дирекция Казначейства при Минфине Франции приняла решение заморозить банковские счета RT France под предлогом девятого пакета санкций против России, в которых при этом упоминается не канал, а только акционер в головной компании.
Студия телеканала RT France
20 января, 20:43
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В миреФилипп (король Бельгии)ФранцияРоссияПатриотTwitter
 
 
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