https://ria.ru/20230122/rt-1846607437.html

Французский политик отметил объективность работы RT France

Французский политик отметил объективность работы RT France - РИА Новости, 22.01.2023

Французский политик отметил объективность работы RT France

RT France был единственным телеканалом во Франции, который объективно освещал протесты "желтых жилетов" и манифестации против вакцинных пропусков во время... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:12

2023-01-22T16:12

2023-01-22T16:12

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. RT France был единственным телеканалом во Франции, который объективно освещал протесты "желтых жилетов" и манифестации против вакцинных пропусков во время пандемии COVID-19, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. "RT France был единственным телеканалом, который последовательно и объективно освещал выступления "желтых жилетов", а затем и демонстрации против вакцинных пропусков. Все другие (французские) СМИ их бойкотировали или придерживались языка правительства! А потом еще мы будем давать уроки "демократии"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. Телеканал RT France в субботу заявил о прекращении работы после блокировки его счетов во Франции. Руководство канала сообщило, что Генеральная дирекция Казначейства при Минфине Франции приняла решение заморозить банковские счета RT France под предлогом девятого пакета санкций против России, в которых при этом упоминается не канал, а только акционер в головной компании.

https://ria.ru/20230120/rt-1846389104.html

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Евгения Нефедова

в мире, филипп (король бельгии), франция, россия, патриот, twitter