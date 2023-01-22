https://ria.ru/20230122/rezervy-1846662644.html
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава - РИА Новости, 22.01.2023
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алексей резников
тарас шевченко
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию пока не планируется. "Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть, они должны быть", - сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео встречи опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Тарас Шевченко, Украина, Верховная Рада Украины
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Президент Украины Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава