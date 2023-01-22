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Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/rezervy-1846662644.html
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава - РИА Новости, 22.01.2023
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава
Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:23
2023-01-22T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алексей резников
тарас шевченко
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию пока не планируется. "Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть, они должны быть", - сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео встречи опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского. Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html
https://ria.ru/20230122/vsu-1846600423.html
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, тарас шевченко, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Тарас Шевченко, Украина, Верховная Рада Украины
23:23 22.01.2023
 
Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава

Президент Украины Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава.
В начале декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию пока не планируется.
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"Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть, они должны быть", - сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видео встречи опубликовал Telegram-канал офиса Зеленского.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.
Военный медик эвакуирует раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 15:12Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о больших потерях среди солдат ВСУ с Западной Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковТарас ШевченкоУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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