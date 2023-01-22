https://ria.ru/20230122/pozhar-1846555490.html

В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре

В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 22.01.2023

В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T09:49

2023-01-22T09:49

2023-01-22T09:49

происшествия

амурская область

белогорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846555268_0:0:725:409_1920x0_80_0_0_5da719f0c583d01880b76d5c5ded0ae2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила серьёзные ожоги, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Установлено, что дети проживали вместе с дедушкой и бабушкой, так как родители ограничены в родительских правах. "По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Пожилая женщина также получила ожоги и доставлена в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По данным МЧС по Амурской области, у бабушки ожоги 2-3 степени. Мужчина серьезных повреждений не получил, так как находился в другом строении. Причину смерти несовершеннолетних установят специалисты. Следователи отдела криминалистики и эксперты пожарной службы осматривают место происшествия. Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. По данным регионального управления МЧС, позднее обнаружение и большая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня. На момент прибытия пожарных расчетов дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20230115/pozhar-1844961375.html

амурская область

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)