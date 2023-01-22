В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре
СК завел дело после гибели детей при пожаре в частном доме в приамурском селе Павловка
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиПожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила серьёзные ожоги, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Установлено, что дети проживали вместе с дедушкой и бабушкой, так как родители ограничены в родительских правах.
© Фото : Прокуратура Амурской областиПожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
© Фото : Прокуратура Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
"По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
Пожилая женщина также получила ожоги и доставлена в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По данным МЧС по Амурской области, у бабушки ожоги 2-3 степени. Мужчина серьезных повреждений не получил, так как находился в другом строении. Причину смерти несовершеннолетних установят специалисты.
Следователи отдела криминалистики и эксперты пожарной службы осматривают место происшествия. Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы.
По данным регионального управления МЧС, позднее обнаружение и большая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня. На момент прибытия пожарных расчетов дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.