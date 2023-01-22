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В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 22.01.2023
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В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре
В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 22.01.2023
В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре
Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:49
2023-01-22T09:49
происшествия
амурская область
белогорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила серьёзные ожоги, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Установлено, что дети проживали вместе с дедушкой и бабушкой, так как родители ограничены в родительских правах. "По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении. Пожилая женщина также получила ожоги и доставлена в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По данным МЧС по Амурской области, у бабушки ожоги 2-3 степени. Мужчина серьезных повреждений не получил, так как находился в другом строении. Причину смерти несовершеннолетних установят специалисты. Следователи отдела криминалистики и эксперты пожарной службы осматривают место происшествия. Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. По данным регионального управления МЧС, позднее обнаружение и большая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня. На момент прибытия пожарных расчетов дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
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амурская область
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происшествия, амурская область, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Белогорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
09:49 22.01.2023
 
В Приамурье завели дело после гибели двух детей при пожаре

СК завел дело после гибели детей при пожаре в частном доме в приамурском селе Павловка

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиПожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в селе Павловка Белогорского округа в пожаре двоих детей, их опекунами являлись дедушка и бабушка, она получила серьёзные ожоги, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
Частный дом загорелся ночью в субботу в селе Павловка Белогорского муниципального округа. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. Установлено, что дети проживали вместе с дедушкой и бабушкой, так как родители ограничены в родительских правах.
© Фото : Прокуратура Амурской областиПожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Прокуратура Амурской области
Пожар в частном доме в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области
"По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
Пожилая женщина также получила ожоги и доставлена в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По данным МЧС по Амурской области, у бабушки ожоги 2-3 степени. Мужчина серьезных повреждений не получил, так как находился в другом строении. Причину смерти несовершеннолетних установят специалисты.
Следователи отдела криминалистики и эксперты пожарной службы осматривают место происшествия. Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы.
По данным регионального управления МЧС, позднее обнаружение и большая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня. На момент прибытия пожарных расчетов дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Женщина с тремя детьми погибла во время пожара в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 12:07
Названа причина пожара в Омской области, где погибли мать и трое детей
 
ПроисшествияАмурская областьБелогорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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