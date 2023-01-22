https://ria.ru/20230122/pozhar-1846531104.html

При пожаре в приамурском селе погибли двое детей

При пожаре в приамурском селе погибли двое детей - РИА Новости, 22.01.2023

При пожаре в приамурском селе погибли двое детей

При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, взрослым удалось спастись, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T03:32

2023-01-22T03:32

2023-01-22T09:38

происшествия

белогорский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв — РИА Новости. При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, взрослым удалось спастись, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Частный дом загорелся ночью в субботу. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, дети находились под опекой. Взрослым удалось спастись. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Белогорского района Евгений Верескун. Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки происшествия.

https://ria.ru/20230121/pozhar-1846440744.html

белогорский район

амурская область

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происшествия, белогорский район, амурская область