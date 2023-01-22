https://ria.ru/20230122/pozhar-1846531104.html
При пожаре в приамурском селе погибли двое детей
При пожаре в приамурском селе погибли двое детей - РИА Новости, 22.01.2023
При пожаре в приамурском селе погибли двое детей
При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, взрослым удалось спастись, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T03:32
2023-01-22T03:32
2023-01-22T09:38
происшествия
белогорский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв — РИА Новости. При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, взрослым удалось спастись, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Частный дом загорелся ночью в субботу. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, дети находились под опекой. Взрослым удалось спастись. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Белогорского района Евгений Верескун. Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки происшествия.
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белогорский район
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происшествия, белогорский район, амурская область
Происшествия, Белогорский район, Амурская область
03:32 22.01.2023 (обновлено: 09:38 22.01.2023)
При пожаре в приамурском селе погибли двое детей
При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 янв — РИА Новости. При пожаре в селе Павловка Белогорского округа Приамурья погибли двое детей, взрослым удалось спастись, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту пожара, в котором погибли двое детей", — говорится в сообщении.
Частный дом загорелся ночью в субботу. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, дети находились под опекой. Взрослым удалось спастись.
Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Белогорского района Евгений Верескун.
Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки происшествия.