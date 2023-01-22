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В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину - РИА Новости, 22.01.2023
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В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину
В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину - РИА Новости, 22.01.2023
В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу Freedom грубо оскорбил депутатов бундестага, выступающих против поставок... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:19
2023-01-22T23:19
в мире
михаил подоляк
олаф шольц
украина
нато
германия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу Freedom грубо оскорбил депутатов бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Украине.Подоляк, не уточнив имя, процитировал немецкого парламентария, критиковавшего идею отправки Киеву танков Leopard 2."Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек &lt;…&gt; А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза", — сказал киевский политик.По его мнению, желание немцев сотрудничать с Россией так, как это было до начала конфликта, перевешивает стремление помогать Украине.Украинские чиновники в последнее время регулярно обвиняют западных политиков в недостаточной поддержке и требуют все больше оружия, в то время как европейцы обсуждают целесообразность бесконтрольного вооружения ВСУ, которое приводит к затягиванию конфликта.На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Германии Олафа Шольца значительно усилилось.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Споры о передаче боевых машин Киеву разгорелись и в бундестаге. Депутат от оппозиционной правой партии (АдГ) Петр Быстрон выступил против инициативы и напомнил коллегам о печальном историческом опыте страны. Он призвал искать компромиссы и выходить на путь дипломатии.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230122/sholts-1846657848.html
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в мире, михаил подоляк, олаф шольц, украина, нато, германия
В мире, Михаил Подоляк, Олаф Шольц, Украина, НАТО, Германия
23:19 22.01.2023
 
В офисе Зеленского оскорбили немцев, не желающих тратить деньги на Украину

Советник главы офиса Зеленского Подоляк оскорбил немцев, выступающих против военной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу Freedom грубо оскорбил депутатов бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Украине.
Подоляк, не уточнив имя, процитировал немецкого парламентария, критиковавшего идею отправки Киеву танков Leopard 2.
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"Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза", — сказал киевский политик.
По его мнению, желание немцев сотрудничать с Россией так, как это было до начала конфликта, перевешивает стремление помогать Украине.
Украинские чиновники в последнее время регулярно обвиняют западных политиков в недостаточной поддержке и требуют все больше оружия, в то время как европейцы обсуждают целесообразность бесконтрольного вооружения ВСУ, которое приводит к затягиванию конфликта.
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На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Германии Олафа Шольца значительно усилилось.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
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Споры о передаче боевых машин Киеву разгорелись и в бундестаге. Депутат от оппозиционной правой партии (АдГ) Петр Быстрон выступил против инициативы и напомнил коллегам о печальном историческом опыте страны. Он призвал искать компромиссы и выходить на путь дипломатии.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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В миреМихаил ПодолякОлаф ШольцУкраинаНАТОГермания
 
 
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