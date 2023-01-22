https://ria.ru/20230122/nato-1846642911.html

МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО

МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО - РИА Новости, 22.01.2023

МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО

Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе,... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:22

2023-01-22T20:22

2023-01-22T22:28

в мире

пекка хаависто

матти ванханен

швеция

финляндия

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828862983_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f4ad4526bf239ca58c920d0e155e593.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе, отметил в интервью агентству STT министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Швеция пытается согласовать новые даты визитов. Финский министр отметил, что находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом. Как сообщалось 21 января, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю был отменен. Ранее Турция также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена, а вместе с ним и спикера парламента Финляндии Матти Ванханена. Отмены рассматриваются как результат антитурецких демонстраций и провокаций в Швеции. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846607129.html

https://ria.ru/20230121/obvinenie-1846511358.html

швеция

финляндия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекка хаависто, матти ванханен, швеция, финляндия, турция, нато