20:22 22.01.2023 (обновлено: 22:28 22.01.2023)
МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто: отмены встреч с Турцией вредят процессу вступления в НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе, отметил в интервью агентству STT министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Очевидно, что для самого процесса ратификации (заявки в) НАТО плохо, если эти контактные встречи будут отложены. Мы действительно принимаем историческое решение с точки зрения политики безопасности Финляндии и Швеции, и было бы хорошо, если бы мы могли сосредоточиться на этом", - сказал Хаависто.
По его словам, Швеция пытается согласовать новые даты визитов. Финский министр отметил, что находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом.
Как сообщалось 21 января, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю был отменен. Ранее Турция также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена, а вместе с ним и спикера парламента Финляндии Матти Ванханена. Отмены рассматриваются как результат антитурецких демонстраций и провокаций в Швеции.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.