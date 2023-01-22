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МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО - РИА Новости, 22.01.2023
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МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО
МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО - РИА Новости, 22.01.2023
МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО
Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:22
2023-01-22T22:28
в мире
пекка хаависто
матти ванханен
швеция
финляндия
турция
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе, отметил в интервью агентству STT министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Швеция пытается согласовать новые даты визитов. Финский министр отметил, что находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом. Как сообщалось 21 января, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю был отменен. Ранее Турция также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена, а вместе с ним и спикера парламента Финляндии Матти Ванханена. Отмены рассматриваются как результат антитурецких демонстраций и провокаций в Швеции. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846607129.html
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в мире, пекка хаависто, матти ванханен, швеция, финляндия, турция, нато
В мире, Пекка Хаависто, Матти Ванханен, Швеция, Финляндия, Турция, НАТО
20:22 22.01.2023 (обновлено: 22:28 22.01.2023)
 
МИД Финляндии прокомментировал срывы переговоров с Турцией по НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: отмены встреч с Турцией вредят процессу вступления в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Отмены встреч между представителями Финляндии, Швеции и Турции плохо сказываются на процессе ратификации заявки на членство в Североатлантическом альянсе, отметил в интервью агентству STT министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Очевидно, что для самого процесса ратификации (заявки в) НАТО плохо, если эти контактные встречи будут отложены. Мы действительно принимаем историческое решение с точки зрения политики безопасности Финляндии и Швеции, и было бы хорошо, если бы мы могли сосредоточиться на этом", - сказал Хаависто.
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По его словам, Швеция пытается согласовать новые даты визитов. Финский министр отметил, что находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом.
Как сообщалось 21 января, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, запланированный на следующую неделю был отменен. Ранее Турция также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена, а вместе с ним и спикера парламента Финляндии Матти Ванханена. Отмены рассматриваются как результат антитурецких демонстраций и провокаций в Швеции.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
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В миреПекка ХаавистоМатти ВанханенШвецияФинляндияТурцияНАТО
 
 
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