06:13 22.01.2023 (обновлено: 10:57 22.01.2023)
Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат
Депутат Вяткин призвал убрать из программы школ не выдержавшие испытания временем книги
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. В этом году школьную программу по литературе пересмотрят, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин.
По его словам, думский профильный комитет уже обсуждал этот вопрос с министерством культуры, а министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в программе по литературе.
"Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", — сказал Вяткин.
Те же произведения, что не выдержали испытание временем и не соответствуют действительности, следует исключить из программы, добавил парламентарий.
"Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ. Никто рубить с плеча не собирается", — подчеркнул он.
Накануне делегация рабочей группы побывала в Ростове-на-Дону, где, в частности, встретилась со студентами ЮФУ. На встрече один из студентов задал вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына. По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался и на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.