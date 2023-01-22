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Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат - РИА Новости, 22.01.2023
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Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат
Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат - РИА Новости, 22.01.2023
Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат
В этом году школьную программу по литературе пересмотрят, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:13
2023-01-22T10:57
общество
россия
дмитрий вяткин
александр солженицын
сергей кравцов
ростов-на-дону
единая россия
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. В этом году школьную программу по литературе пересмотрят, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, думский профильный комитет уже обсуждал этот вопрос с министерством культуры, а министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в программе по литературе. "Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", — сказал Вяткин.Те же произведения, что не выдержали испытание временем и не соответствуют действительности, следует исключить из программы, добавил парламентарий.Накануне делегация рабочей группы побывала в Ростове-на-Дону, где, в частности, встретилась со студентами ЮФУ. На встрече один из студентов задал вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына. По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы. Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался и на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.
https://ria.ru/20230120/morozy-1846159593.html
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общество, россия, дмитрий вяткин, александр солженицын, сергей кравцов, ростов-на-дону, единая россия, госдума рф, южный федеральный университет
Общество, Россия, Дмитрий Вяткин, Александр Солженицын, Сергей Кравцов, Ростов-на-Дону, Единая Россия, Госдума РФ, Южный федеральный университет
06:13 22.01.2023 (обновлено: 10:57 22.01.2023)
 
Власти внесут изменения в школьную программу по литературе, заявил депутат

Депутат Вяткин призвал убрать из программы школ не выдержавшие испытания временем книги

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв — РИА Новости. В этом году школьную программу по литературе пересмотрят, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин.
По его словам, думский профильный комитет уже обсуждал этот вопрос с министерством культуры, а министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в программе по литературе.
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"Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", — сказал Вяткин.
Те же произведения, что не выдержали испытание временем и не соответствуют действительности, следует исключить из программы, добавил парламентарий.

"Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ. Никто рубить с плеча не собирается", — подчеркнул он.

Накануне делегация рабочей группы побывала в Ростове-на-Дону, где, в частности, встретилась со студентами ЮФУ. На встрече один из студентов задал вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына. По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
Вопрос о возвращении в школьную программу советской классики поднимался и на встрече Владимира Путина с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Глава государства поддержал идею снова включить в программу "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.
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