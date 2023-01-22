Рейтинг@Mail.ru
В США резко высказались об Украине и Крыме - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html
В США резко высказались об Украине и Крыме
В США резко высказались об Украине и Крыме - РИА Новости, 22.01.2023
В США резко высказались об Украине и Крыме
США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:14
2023-01-22T14:44
в мире
джо байден
украина
киев
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
владимир константинов
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет журнал American Conservative. "Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такая политика некоторых западных чиновников может привести к Третьей мировой войне. Необходимо предпринять меры, чтобы их остановить, резюмировалось в материале. На этой неделе газета New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что администрация Джо Байдена начинает признавать потребность Украины в дополнительных силах для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. Как отмечает издание, до последнего времени США отказывались передавать Украине вооружения для атаки на полуостров, но "сейчас эта линия начинает смягчаться". В свою очередь, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты будут поддерживать ВСУ так долго, как потребуется, "включая и возможную операцию по захвату Крыма". Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на это заявил, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков, со своей стороны, добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
https://ria.ru/20230121/ssha-1846476362.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, украина, киев, министерство обороны сша, владимир константинов, сергей цеков, сша, вооруженные силы украины, россия
В мире, Джо Байден, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Владимир Константинов, Сергей Цеков, США, Вооруженные силы Украины, Россия
14:14 22.01.2023 (обновлено: 14:44 22.01.2023)
 
В США резко высказались об Украине и Крыме

TAC: помощь Запада в попытках Киева отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет журнал American Conservative.

"Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — говорится в публикации.
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 16:37
"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев
В статье отмечается, что такая политика некоторых западных чиновников может привести к Третьей мировой войне. Необходимо предпринять меры, чтобы их остановить, резюмировалось в материале.
На этой неделе газета New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что администрация Джо Байдена начинает признавать потребность Украины в дополнительных силах для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. Как отмечает издание, до последнего времени США отказывались передавать Украине вооружения для атаки на полуостров, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
В свою очередь, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты будут поддерживать ВСУ так долго, как потребуется, "включая и возможную операцию по захвату Крыма".
Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на это заявил, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков, со своей стороны, добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
Здание Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
08:00
Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаКиевМинистерство обороны СШАВладимир КонстантиновСергей ЦековСШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала