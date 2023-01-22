14:14 22.01.2023 (обновлено: 14:44 22.01.2023)
В США резко высказались об Украине и Крыме
TAC: помощь Запада в попытках Киева отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет журнал American Conservative.
"Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — говорится в публикации.
"Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такая политика некоторых западных чиновников может привести к Третьей мировой войне. Необходимо предпринять меры, чтобы их остановить, резюмировалось в материале.
На этой неделе газета New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что администрация Джо Байдена начинает признавать потребность Украины в дополнительных силах для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. Как отмечает издание, до последнего времени США отказывались передавать Украине вооружения для атаки на полуостров, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".
В свою очередь, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты будут поддерживать ВСУ так долго, как потребуется, "включая и возможную операцию по захвату Крыма".
Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на это заявил, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков, со своей стороны, добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.