https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html

В США резко высказались об Украине и Крыме

В США резко высказались об Украине и Крыме - РИА Новости, 22.01.2023

В США резко высказались об Украине и Крыме

США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:14

2023-01-22T14:14

2023-01-22T14:44

в мире

джо байден

украина

киев

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

владимир константинов

сергей цеков

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. США вызывают все большее недовольство среди европейцев, которые начинали понимать, что цели американцев в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, пишет журнал American Conservative. "Никто не ожидает, что Украина сдастся русским. Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такая политика некоторых западных чиновников может привести к Третьей мировой войне. Необходимо предпринять меры, чтобы их остановить, резюмировалось в материале. На этой неделе газета New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что администрация Джо Байдена начинает признавать потребность Украины в дополнительных силах для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. Как отмечает издание, до последнего времени США отказывались передавать Украине вооружения для атаки на полуостров, но "сейчас эта линия начинает смягчаться". В свою очередь, официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты будут поддерживать ВСУ так долго, как потребуется, "включая и возможную операцию по захвату Крыма". Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на это заявил, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков, со своей стороны, добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.

https://ria.ru/20230121/ssha-1846476362.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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в мире, джо байден, украина, киев, министерство обороны сша, владимир константинов, сергей цеков, сша, вооруженные силы украины, россия