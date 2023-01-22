https://ria.ru/20230122/kino-1846232743.html

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу - РИА Новости, 22.01.2023

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу

Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола,... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:00

2023-01-22T13:09

сергей эйзенштейн

александр невский

уолт дисней

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михаил ромм

александр довженко

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок, Стивен Спилберг. Сергею Эйзенштейну исполняется 125 лет. О том, на что он шел ради съемок, — в материале РИА Новости.Дворянин, не ставший архитекторомВыходец из богатой семьи и единственный наследник, Эйзенштейн с ранних лет увлекался фотографией, рисованием комиксов и карикатур. Учился в Петроградском институте гражданских инженеров, состоял в милицейской Нарвской части, откуда его призвали на военную службу. В 1918-м вступил в Красную армию, где строил укрепления, работал техником-строителем, но одновременно играл в спектаклях и ставил их самостоятельно, создавал эскизы декораций. С детства его готовили к карьере архитектора, однако позже он сам говорил: "революция сделала меня художником".В кино Эйзенштейн начал с перемонтажа картины Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок" — в СССР так часто делали с зарубежными кинолентами. В Союзе фильм вышел под названием "Позолоченная гниль".Первый самостоятельный эксперимент режиссера — новаторская картина "Стачка" 1924 года. Она сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже, хотя в России ее приняли неоднозначно.Кстати, некоторые теоретики кино видят в этом фильме прототип волшебных объявлений из фильмов о "Гарри Поттере". Вероятно, из-за того, какую роль играли газетные вырезки и объявления в ленте Эйзенштейна.Революционер-новаторФильм-легенда, сделавший мастера знаменитым (его собственные слова), — госзаказ к 20-летию революции 1905 года. "Броненосец "Потемкин" снимали без декораций и знаменитых актеров (многие артисты шутили, что теперь они никому не нужны).Картину не собирались выпускать в прокат, ее делали для показа в клубах и на лекциях. Фильм создавали в сжатые сроки, в Ленинграде из-за туманов не удалось реализовать многое из задуманного, а в Одессе снимали на броненосце — складе плавучих мин.Но все себя оправдало: после официальной премьеры в Большом театре стало ясно, что 27-летний режиссер придумал и воплотил нечто новаторское — то, что прежде не удавалось никому.Неожиданные метафоры, необычная композиция кадра, яркий монтажный ритм — все это обеспечило картине успех во всем мире. "Броненосцу" присуждали награды, критики признавали его лучшим фильмом всех времен и народов. И до сих пор включают в рейтинги шедевров кино.Чарли Чаплин назвал "Потемкина" лучшей картиной в мире, а основатель и первый президент Американской академии киноискусства Дуглас Фэрбенкс говорил, что просмотр ленты стал самым сильным и глубоким переживанием в его жизни.Знаменитой стала сцена расстрела на Потемкинской лестнице — та самая, где есть кадр с катящейся коляской. Эпизод неоднократно цитировали — Коппола в "Крестном отце", Терри Гиллиам в "Бразилии", Брайан де Пальма в "Неприкасаемых".Среди других примеров — "Гуд бай, Ленин!" Вольфганга Беккера и даже мультсериал "Симпсоны". В игре со светом в картине "Список Шиндлера" Стивена Спилберга явно чувствуется влияние картин Эйзенштейна, а Хичкок учился у российского мастера в работе с саспенсом.Кстати, в завершающем трилогию ("Стачка", "Броненосец "Потемкин") фильме "Октябрь" Эйзенштейн продолжил смелые эксперименты: впервые показал Владимира Ленина в художественном кино. Так режиссер положил начало "кинолениниане" — всем фильмам, посвященным вождю пролетариата.Друг Чаплина и ДиснеяПосле оглушительного успеха "Потемкина" Эйзенштейн получил от Сталина разрешение показать фильм миру. В течение трехлетней поездки он выступал с лекциями во всех крупных европейских столицах, знакомился со знаменитыми деятелями искусства — его работами восхищались Жан Кокто, Марлен Дитрих, Теодор Драйзер, Уолт Дисней.В Голливуде советский режиссер заключил контракт с Paramount на экранизацию романа Драйзера "Американская трагедия" (проект не реализовали), в Латинской Америке снимал картину "Да здравствует Мексика!" (фильм не закончили), написал несколько сценариев.Успех российского гения за рубежом встревожил советские власти — Эйзенштейну отправили телеграмму с информацией о необходимости вернуться в СССР.В Россию режиссер приехал во многом другим человеком. Его будущим ученикам повезло: они знакомились с творческим методом новатора и узнавали о работах зарубежных коллег.У Эйзенштейна получилось создать собственную школу, но он не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль — достаточно назвать имена Михаила Швейцера, Владимира Венгерова, Станислава Ростоцкого, Эльдара Рязанова.Рыцари как прообразы орковЧтобы реабилитировать себя из-за "отрыва от советской реальности", Эйзенштейну после возвращения нужно было снять нечто духоподъемное.Восстановит репутацию мастера "Александр Невский" — настоящее советское фэнтези. Режиссеру предложили сюжеты и героев из русской истории на выбор: Минина и Пожарского, Ивана Сусанина и Невского.При этом сам мастер пытался предложить Гражданскую войну в Испании, "расовую проблему", но одобрения на киностудиях не получил. И выбрал Невского.Задачей Эйзенштейна было показать, что Невский — не эксплуататор трудового крестьянства и пролетариата, а великий воин.Сценарий несколько раз переписывали, Ледовое побоище из-за сжатых сроков снимали летом, а костюм героя создавали по копии древних доспехов из Эрмитажа.Успех был ошеломительным как в России (в новогоднюю ночь в столице многие облачились в маскарадные костюмы Невского), так и за рубежом. Фильм показывали в Белом доме, Рузвельт тепло о нем отзывался.Интересно, что после подписания пакта Молотова — Риббентропа "Невского" из-за политкорректности изъяли из кинотеатров, а с началом Великой Отечественной войны вернули в прокат."Александр Невский" повлиял и на будущие исторические фильмы, и на фэнтези — на картину "Конан-варвар", даже на "Звездные войны". И еще один интересный факт: орки из мультфильма 1978 года "Властелин колец" созданы Эйзенштейном. Точнее, срисованы с изображений тевтонских рыцарей с помощью фотоперекладки или ротоскопирования."Невский" — пример того, как социально-политическую повестку прошлого переносят в современный контекст. Темы и проблемы героев оказываются неожиданно актуальными. Такой прием сейчас используют во многих американских и российских проектах.Кстати, за этот фильм режиссера наградили орденом Ленина и дали звание доктора искусствоведения (хотя никакую диссертацию Эйзенштейн не защищал).Историческое полотноИсторическая биография в первой части доносила мысль о борьбе за русское царство, во второй — поднимала вопрос трагедии власти и одиночества ("един, но один").После первой серии Эйзенштейн получил Сталинскую премию и приз на фестивале в Локарно. Фильм был снят "на века" во всех смыслах — даже костюм Грозного позднее использовали в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".Но вторую часть раскритиковала партия (якобы Грозный показан безвольным, как Гамлет, а опричники — шайкой дегенератов).Эйзенштейн переживал, добивался аудиенции в правительстве. Встретившись со Сталиным, Молотовым и Ждановым, режиссер выслушал претензии и получил конкретные рекомендации по правкам. Но переснять вторую часть не успел из-за болезни, а затем и кончины. Продолжение эпоса о Грозном, отвергнутое Сталиным, вышло в прокат лишь в 1958-м.Несмотря на все сложности и идеологические дилеммы, влияние и вклад Эйзенштейна в киноискусство едва ли можно измерить. Чего стоит только типология монтажа, созданная им и ставшая затем азбукой кино. Многие упрекают режиссера в формализме и пропаганде, но при этом цитируют, учатся и подражают ему до сих пор.

https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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