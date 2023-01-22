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Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу - РИА Новости, 22.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230122/kino-1846232743.html
Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу
Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу - РИА Новости, 22.01.2023
Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу
Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T08:00
2023-01-22T13:09
сергей эйзенштейн
александр невский
уолт дисней
россия
ссср
большой театр
михаил ромм
александр довженко
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок, Стивен Спилберг. Сергею Эйзенштейну исполняется 125 лет. О том, на что он шел ради съемок, — в материале РИА Новости.Дворянин, не ставший архитекторомВыходец из богатой семьи и единственный наследник, Эйзенштейн с ранних лет увлекался фотографией, рисованием комиксов и карикатур. Учился в Петроградском институте гражданских инженеров, состоял в милицейской Нарвской части, откуда его призвали на военную службу. В 1918-м вступил в Красную армию, где строил укрепления, работал техником-строителем, но одновременно играл в спектаклях и ставил их самостоятельно, создавал эскизы декораций. С детства его готовили к карьере архитектора, однако позже он сам говорил: "революция сделала меня художником".В кино Эйзенштейн начал с перемонтажа картины Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок" — в СССР так часто делали с зарубежными кинолентами. В Союзе фильм вышел под названием "Позолоченная гниль".Первый самостоятельный эксперимент режиссера — новаторская картина "Стачка" 1924 года. Она сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже, хотя в России ее приняли неоднозначно.Кстати, некоторые теоретики кино видят в этом фильме прототип волшебных объявлений из фильмов о "Гарри Поттере". Вероятно, из-за того, какую роль играли газетные вырезки и объявления в ленте Эйзенштейна.Революционер-новаторФильм-легенда, сделавший мастера знаменитым (его собственные слова), — госзаказ к 20-летию революции 1905 года. "Броненосец "Потемкин" снимали без декораций и знаменитых актеров (многие артисты шутили, что теперь они никому не нужны).Картину не собирались выпускать в прокат, ее делали для показа в клубах и на лекциях. Фильм создавали в сжатые сроки, в Ленинграде из-за туманов не удалось реализовать многое из задуманного, а в Одессе снимали на броненосце — складе плавучих мин.Но все себя оправдало: после официальной премьеры в Большом театре стало ясно, что 27-летний режиссер придумал и воплотил нечто новаторское — то, что прежде не удавалось никому.Неожиданные метафоры, необычная композиция кадра, яркий монтажный ритм — все это обеспечило картине успех во всем мире. "Броненосцу" присуждали награды, критики признавали его лучшим фильмом всех времен и народов. И до сих пор включают в рейтинги шедевров кино.Чарли Чаплин назвал "Потемкина" лучшей картиной в мире, а основатель и первый президент Американской академии киноискусства Дуглас Фэрбенкс говорил, что просмотр ленты стал самым сильным и глубоким переживанием в его жизни.Знаменитой стала сцена расстрела на Потемкинской лестнице — та самая, где есть кадр с катящейся коляской. Эпизод неоднократно цитировали — Коппола в "Крестном отце", Терри Гиллиам в "Бразилии", Брайан де Пальма в "Неприкасаемых".Среди других примеров — "Гуд бай, Ленин!" Вольфганга Беккера и даже мультсериал "Симпсоны". В игре со светом в картине "Список Шиндлера" Стивена Спилберга явно чувствуется влияние картин Эйзенштейна, а Хичкок учился у российского мастера в работе с саспенсом.Кстати, в завершающем трилогию ("Стачка", "Броненосец "Потемкин") фильме "Октябрь" Эйзенштейн продолжил смелые эксперименты: впервые показал Владимира Ленина в художественном кино. Так режиссер положил начало "кинолениниане" — всем фильмам, посвященным вождю пролетариата.Друг Чаплина и ДиснеяПосле оглушительного успеха "Потемкина" Эйзенштейн получил от Сталина разрешение показать фильм миру. В течение трехлетней поездки он выступал с лекциями во всех крупных европейских столицах, знакомился со знаменитыми деятелями искусства — его работами восхищались Жан Кокто, Марлен Дитрих, Теодор Драйзер, Уолт Дисней.В Голливуде советский режиссер заключил контракт с Paramount на экранизацию романа Драйзера "Американская трагедия" (проект не реализовали), в Латинской Америке снимал картину "Да здравствует Мексика!" (фильм не закончили), написал несколько сценариев.Успех российского гения за рубежом встревожил советские власти — Эйзенштейну отправили телеграмму с информацией о необходимости вернуться в СССР.В Россию режиссер приехал во многом другим человеком. Его будущим ученикам повезло: они знакомились с творческим методом новатора и узнавали о работах зарубежных коллег.У Эйзенштейна получилось создать собственную школу, но он не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль — достаточно назвать имена Михаила Швейцера, Владимира Венгерова, Станислава Ростоцкого, Эльдара Рязанова.Рыцари как прообразы орковЧтобы реабилитировать себя из-за "отрыва от советской реальности", Эйзенштейну после возвращения нужно было снять нечто духоподъемное.Восстановит репутацию мастера "Александр Невский" — настоящее советское фэнтези. Режиссеру предложили сюжеты и героев из русской истории на выбор: Минина и Пожарского, Ивана Сусанина и Невского.При этом сам мастер пытался предложить Гражданскую войну в Испании, "расовую проблему", но одобрения на киностудиях не получил. И выбрал Невского.Задачей Эйзенштейна было показать, что Невский — не эксплуататор трудового крестьянства и пролетариата, а великий воин.Сценарий несколько раз переписывали, Ледовое побоище из-за сжатых сроков снимали летом, а костюм героя создавали по копии древних доспехов из Эрмитажа.Успех был ошеломительным как в России (в новогоднюю ночь в столице многие облачились в маскарадные костюмы Невского), так и за рубежом. Фильм показывали в Белом доме, Рузвельт тепло о нем отзывался.Интересно, что после подписания пакта Молотова — Риббентропа "Невского" из-за политкорректности изъяли из кинотеатров, а с началом Великой Отечественной войны вернули в прокат."Александр Невский" повлиял и на будущие исторические фильмы, и на фэнтези — на картину "Конан-варвар", даже на "Звездные войны". И еще один интересный факт: орки из мультфильма 1978 года "Властелин колец" созданы Эйзенштейном. Точнее, срисованы с изображений тевтонских рыцарей с помощью фотоперекладки или ротоскопирования."Невский" — пример того, как социально-политическую повестку прошлого переносят в современный контекст. Темы и проблемы героев оказываются неожиданно актуальными. Такой прием сейчас используют во многих американских и российских проектах.Кстати, за этот фильм режиссера наградили орденом Ленина и дали звание доктора искусствоведения (хотя никакую диссертацию Эйзенштейн не защищал).Историческое полотноИсторическая биография в первой части доносила мысль о борьбе за русское царство, во второй — поднимала вопрос трагедии власти и одиночества ("един, но один").После первой серии Эйзенштейн получил Сталинскую премию и приз на фестивале в Локарно. Фильм был снят "на века" во всех смыслах — даже костюм Грозного позднее использовали в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".Но вторую часть раскритиковала партия (якобы Грозный показан безвольным, как Гамлет, а опричники — шайкой дегенератов).Эйзенштейн переживал, добивался аудиенции в правительстве. Встретившись со Сталиным, Молотовым и Ждановым, режиссер выслушал претензии и получил конкретные рекомендации по правкам. Но переснять вторую часть не успел из-за болезни, а затем и кончины. Продолжение эпоса о Грозном, отвергнутое Сталиным, вышло в прокат лишь в 1958-м.Несмотря на все сложности и идеологические дилеммы, влияние и вклад Эйзенштейна в киноискусство едва ли можно измерить. Чего стоит только типология монтажа, созданная им и ставшая затем азбукой кино. Многие упрекают режиссера в формализме и пропаганде, но при этом цитируют, учатся и подражают ему до сих пор.
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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сергей эйзенштейн, александр невский, уолт дисней, россия, ссср, большой театр, михаил ромм, александр довженко, эльдар рязанов, мартин скорсезе, чаплин чарли, марлен дитрих, станислав ростоцкий, голливуд, кино и сериалы, знаменитости
Сергей Эйзенштейн, Александр Невский, Уолт Дисней, Россия, СССР, Большой театр, Михаил Ромм, Александр Довженко, Эльдар Рязанов, Мартин Скорсезе, Чаплин Чарли, Марлен Дитрих, Культура, Станислав Ростоцкий, Голливуд, Кино и сериалы, Знаменитости
08:00 22.01.2023 (обновлено: 13:09 22.01.2023)
 

Российский гений: чему Сергей Эйзенштейн научил Спилберга и Копполу

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в медиабанкРусский кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн
Русский кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Он создал современный киноязык, предвосхитил компьютерную графику, дружил с Чаплиным и Диснеем, его цитировали в собственных картинах Фрэнсис Форд Коппола, Альфред Хичкок, Стивен Спилберг. Сергею Эйзенштейну исполняется 125 лет. О том, на что он шел ради съемок, — в материале РИА Новости.

Дворянин, не ставший архитектором

Выходец из богатой семьи и единственный наследник, Эйзенштейн с ранних лет увлекался фотографией, рисованием комиксов и карикатур. Учился в Петроградском институте гражданских инженеров, состоял в милицейской Нарвской части, откуда его призвали на военную службу. В 1918-м вступил в Красную армию, где строил укрепления, работал техником-строителем, но одновременно играл в спектаклях и ставил их самостоятельно, создавал эскизы декораций. С детства его готовили к карьере архитектора, однако позже он сам говорил: "революция сделала меня художником".

"Я бы никогда не "расколотил" традиции — от отца к сыну — в инженеры. Задатки, желания были, но только революционный вихрь дал мне основное — свободу самоопределения", — писал режиссер в автобиографии.

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в медиабанкЭйзенштейн читает лекцию студентам ВГИКа
Эйзенштейн читает лекцию студентам ВГИКа - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Эйзенштейн читает лекцию студентам ВГИКа
В кино Эйзенштейн начал с перемонтажа картины Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок" — в СССР так часто делали с зарубежными кинолентами. В Союзе фильм вышел под названием "Позолоченная гниль".
Первый самостоятельный эксперимент режиссера — новаторская картина "Стачка" 1924 года. Она сразу получила приз на Всемирной выставке в Париже, хотя в России ее приняли неоднозначно.
© Госкино (1924)Кадр из фильма "Стачка"
Кадр из фильма Стачка
1 из 2
Кадр из фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
© Госкино (1924)

Сцена из фильма "Стачка"

Кадр из фильма Стачка
2 из 2

Сцена из фильма "Стачка"

© Госкино (1924)
1 из 2
Кадр из фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
2 из 2

Сцена из фильма "Стачка"

© Госкино (1924)
Кстати, некоторые теоретики кино видят в этом фильме прототип волшебных объявлений из фильмов о "Гарри Поттере". Вероятно, из-за того, какую роль играли газетные вырезки и объявления в ленте Эйзенштейна.
© Госкино (1924)Обложки фильма "Стачка"
Обложки фильма Стачка
1 из 3
Обложки фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
© Госкино (1924)

Обложки картины "Стачка"

Обложки фильма Стачка
2 из 3

Обложки картины "Стачка"

© Госкино (1924)
© Warner Bros. Pictures (2007)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
© Warner Bros. Pictures (2007)
1 из 3
Обложки фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
2 из 3

Обложки картины "Стачка"

© Госкино (1924)
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"
© Warner Bros. Pictures (2007)

Революционер-новатор

Фильм-легенда, сделавший мастера знаменитым (его собственные слова), — госзаказ к 20-летию революции 1905 года. "Броненосец "Потемкин" снимали без декораций и знаменитых актеров (многие артисты шутили, что теперь они никому не нужны).
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Броненосец Потемкин"
Кадр из фильма Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Броненосец Потемкин"
Картину не собирались выпускать в прокат, ее делали для показа в клубах и на лекциях. Фильм создавали в сжатые сроки, в Ленинграде из-за туманов не удалось реализовать многое из задуманного, а в Одессе снимали на броненосце — складе плавучих мин.
Но все себя оправдало: после официальной премьеры в Большом театре стало ясно, что 27-летний режиссер придумал и воплотил нечто новаторское — то, что прежде не удавалось никому.
Неожиданные метафоры, необычная композиция кадра, яркий монтажный ритм — все это обеспечило картине успех во всем мире. "Броненосцу" присуждали награды, критики признавали его лучшим фильмом всех времен и народов. И до сих пор включают в рейтинги шедевров кино.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Кадр из фильма Броненосец Потемкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Броненосец "Потемкин"
Чарли Чаплин назвал "Потемкина" лучшей картиной в мире, а основатель и первый президент Американской академии киноискусства Дуглас Фэрбенкс говорил, что просмотр ленты стал самым сильным и глубоким переживанием в его жизни.
Знаменитой стала сцена расстрела на Потемкинской лестнице — та самая, где есть кадр с катящейся коляской. Эпизод неоднократно цитировали — Коппола в "Крестном отце", Терри Гиллиам в "Бразилии", Брайан де Пальма в "Неприкасаемых".
© Embassy International Pictures (1985)Кадр из фильма "Бразилия"
Кадр из фильма Бразилия
1 из 4
Кадр из фильма "Бразилия"
© Embassy International Pictures (1985)
© Embassy International Pictures (1985)

Сцена из фильма "Бразилия"

Кадр из фильма Бразилия
2 из 4

Сцена из фильма "Бразилия"

© Embassy International Pictures (1985)
© Paramount Pictures (1987)Кадр из фильма "Неприкасаемые"
Кадр из фильма Неприкасаемые
3 из 4
Кадр из фильма "Неприкасаемые"
© Paramount Pictures (1987)
© Paramount Pictures (1987)Кадр из фильма "Неприкасаемые"
Кадр из фильма Неприкасаемые
4 из 4
Кадр из фильма "Неприкасаемые"
© Paramount Pictures (1987)
1 из 4
Кадр из фильма "Бразилия"
© Embassy International Pictures (1985)
2 из 4

Сцена из фильма "Бразилия"

© Embassy International Pictures (1985)
3 из 4
Кадр из фильма "Неприкасаемые"
© Paramount Pictures (1987)
4 из 4
Кадр из фильма "Неприкасаемые"
© Paramount Pictures (1987)
Среди других примеров — "Гуд бай, Ленин!" Вольфганга Беккера и даже мультсериал "Симпсоны". В игре со светом в картине "Список Шиндлера" Стивена Спилберга явно чувствуется влияние картин Эйзенштейна, а Хичкок учился у российского мастера в работе с саспенсом.
Кстати, в завершающем трилогию ("Стачка", "Броненосец "Потемкин") фильме "Октябрь" Эйзенштейн продолжил смелые эксперименты: впервые показал Владимира Ленина в художественном кино. Так режиссер положил начало "кинолениниане" — всем фильмам, посвященным вождю пролетариата.
© Госкино (1924)Кадр из фильма "Стачка"
Кадр из фильма Стачка
1 из 2
Кадр из фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСцена из фильма "Броненосец Потемкин". Режиссер Сергей Эйзенштейн. 1925 год.
Сцена из фильма Броненосец Потемкин
2 из 2
Сцена из фильма "Броненосец Потемкин". Режиссер Сергей Эйзенштейн. 1925 год.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 2
Кадр из фильма "Стачка"
© Госкино (1924)
2 из 2
Сцена из фильма "Броненосец Потемкин". Режиссер Сергей Эйзенштейн. 1925 год.
© РИА Новости
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Друг Чаплина и Диснея

После оглушительного успеха "Потемкина" Эйзенштейн получил от Сталина разрешение показать фильм миру. В течение трехлетней поездки он выступал с лекциями во всех крупных европейских столицах, знакомился со знаменитыми деятелями искусства — его работами восхищались Жан Кокто, Марлен Дитрих, Теодор Драйзер, Уолт Дисней.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСергей Эйзенштейн в Нью-Йорке
Сергей Эйзенштейн в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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Сергей Эйзенштейн в Нью-Йорке
В Голливуде советский режиссер заключил контракт с Paramount на экранизацию романа Драйзера "Американская трагедия" (проект не реализовали), в Латинской Америке снимал картину "Да здравствует Мексика!" (фильм не закончили), написал несколько сценариев.
Успех российского гения за рубежом встревожил советские власти — Эйзенштейну отправили телеграмму с информацией о необходимости вернуться в СССР.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСлева направо: режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 года.
Режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 год
1 из 3
Слева направо: режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 года.
© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Режиссер Сергей Эйзенштейн (третий слева) с друзьями и соратниками — Эдуардом Тиссэ (второй справа) и Айвором Монтегю (второй слева) на яхте Чарли Чаплина (первый справа). 1930

Сергей Эйзенштейн отдыхает на яхте Чарли Чаплина
2 из 3

Режиссер Сергей Эйзенштейн (третий слева) с друзьями и соратниками — Эдуардом Тиссэ (второй справа) и Айвором Монтегю (второй слева) на яхте Чарли Чаплина (первый справа). 1930

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкРежиссер Сергей Эйзенштейн (в центре), кинооператор Эдуард Тиссэ (слева) и губернатор штата Оахака (слева) во время визита советских режиссеров в Мексику. 1930
Режиссер Сергей Эйзенштейн и кинооператор Эдуард Тиссэ
3 из 3
Режиссер Сергей Эйзенштейн (в центре), кинооператор Эдуард Тиссэ (слева) и губернатор штата Оахака (слева) во время визита советских режиссеров в Мексику. 1930
© РИА Новости / Михаил Озерский
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1 из 3
Слева направо: режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 года.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Режиссер Сергей Эйзенштейн (третий слева) с друзьями и соратниками — Эдуардом Тиссэ (второй справа) и Айвором Монтегю (второй слева) на яхте Чарли Чаплина (первый справа). 1930

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Режиссер Сергей Эйзенштейн (в центре), кинооператор Эдуард Тиссэ (слева) и губернатор штата Оахака (слева) во время визита советских режиссеров в Мексику. 1930
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
В Россию режиссер приехал во многом другим человеком. Его будущим ученикам повезло: они знакомились с творческим методом новатора и узнавали о работах зарубежных коллег.
У Эйзенштейна получилось создать собственную школу, но он не требовал, чтобы студенты были "эйзенштейнятами" и копировали его. У всех его учеников свой стиль — достаточно назвать имена Михаила Швейцера, Владимира Венгерова, Станислава Ростоцкого, Эльдара Рязанова.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн в Голливуде. 1934
Сергей Михайлович Эйзенштейн в Голливуде
1 из 3
Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн в Голливуде. 1934
© РИА Новости
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© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в медиабанк

Эйзенштейн (в центре), вернувшийся из Америки, сидит в автомобиле рядом со встретившей его матерью (слева). 1932

Сергей Эйзенштейн рядом с матерью
2 из 3

Эйзенштейн (в центре), вернувшийся из Америки, сидит в автомобиле рядом со встретившей его матерью (слева). 1932

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРежиссер Сергей Эйзенштейн во время подготовки к съемкам фильма "Генеральная линия". 1926
Режиссер Сергей Эйзенштейн во время подготовки к съемкам фильма Генеральная линия. 1926
3 из 3
Режиссер Сергей Эйзенштейн во время подготовки к съемкам фильма "Генеральная линия". 1926
© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 3
Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн в Голливуде. 1934
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Эйзенштейн (в центре), вернувшийся из Америки, сидит в автомобиле рядом со встретившей его матерью (слева). 1932

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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3 из 3
Режиссер Сергей Эйзенштейн во время подготовки к съемкам фильма "Генеральная линия". 1926
© РИА Новости / РИА Новости
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Рыцари как прообразы орков

Чтобы реабилитировать себя из-за "отрыва от советской реальности", Эйзенштейну после возвращения нужно было снять нечто духоподъемное.
Восстановит репутацию мастера "Александр Невский" — настоящее советское фэнтези. Режиссеру предложили сюжеты и героев из русской истории на выбор: Минина и Пожарского, Ивана Сусанина и Невского.
© РИА Новости / "Мосфильм"Артист Николай Черкасов в фильме "Иван Грозный"
Артист Николай Черкасов в фильме Иван Грозный - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / "Мосфильм"
Артист Николай Черкасов в фильме "Иван Грозный"
При этом сам мастер пытался предложить Гражданскую войну в Испании, "расовую проблему", но одобрения на киностудиях не получил. И выбрал Невского.

"Как я сделаю, так оно и будет", — говорил потом постановщик, ведь о той эпохе сохранилось немного сведений.

Задачей Эйзенштейна было показать, что Невский — не эксплуататор трудового крестьянства и пролетариата, а великий воин.
Сценарий несколько раз переписывали, Ледовое побоище из-за сжатых сроков снимали летом, а костюм героя создавали по копии древних доспехов из Эрмитажа.
© РИА Новости / Мосфильм (1938) / Перейти в медиабанк

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

Сцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна Александр Невский
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Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / Мосфильм (1938)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

Сцена ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна Александр Невский.
2 из 2

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 2

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / Мосфильм (1938)
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2 из 2

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

© РИА Новости / РИА Новости
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Успех был ошеломительным как в России (в новогоднюю ночь в столице многие облачились в маскарадные костюмы Невского), так и за рубежом. Фильм показывали в Белом доме, Рузвельт тепло о нем отзывался.
Интересно, что после подписания пакта Молотова — Риббентропа "Невского" из-за политкорректности изъяли из кинотеатров, а с началом Великой Отечественной войны вернули в прокат.
"Я вошел в зал в середине картины, прямо перед Ледовым побоищем, был поражен тем, что увидел и услышал: яростные духовые в партитуре Прокофьева произвели на меня такое впечатление, что я пошел и купил все записи его произведений, какие только смог найти", — вспоминал Мартин Скорсезе спустя годы после просмотра картины.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкНовгородское вече
Новгородское вече - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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Новгородское вече
"Александр Невский" повлиял и на будущие исторические фильмы, и на фэнтези — на картину "Конан-варвар", даже на "Звездные войны". И еще один интересный факт: орки из мультфильма 1978 года "Властелин колец" созданы Эйзенштейном. Точнее, срисованы с изображений тевтонских рыцарей с помощью фотоперекладки или ротоскопирования.
"Невский" — пример того, как социально-политическую повестку прошлого переносят в современный контекст. Темы и проблемы героев оказываются неожиданно актуальными. Такой прием сейчас используют во многих американских и российских проектах.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн (слева) и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 1937 год. Автор снимка — Пера Аташева. Фотокопия.

Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 1937 год
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Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн (слева) и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 1937 год. Автор снимка — Пера Аташева. Фотокопия.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанкКинорежиссеры Григорий Александров (слева) и Сергей Эйзенштейн в Голливуде. 1934
Григорий Александров и Сергей Эйзенштейн
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Кинорежиссеры Григорий Александров (слева) и Сергей Эйзенштейн в Голливуде. 1934
© РИА Новости
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Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн (слева) и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 1937 год. Автор снимка — Пера Аташева. Фотокопия.

© РИА Новости
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2 из 2
Кинорежиссеры Григорий Александров (слева) и Сергей Эйзенштейн в Голливуде. 1934
© РИА Новости
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Кстати, за этот фильм режиссера наградили орденом Ленина и дали звание доктора искусствоведения (хотя никакую диссертацию Эйзенштейн не защищал).

Историческое полотно

"Фильм Эйзенштейна "Иван Грозный", который я увидел после Второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов, — признавался Чарли Чаплин. — Эйзенштейн трактует историю поэтически, а это, на мой взгляд, превосходнейший метод ее трактовки".

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкСъемки фильма "Иван Грозный"
Съемки фильма Иван Грозный - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Съемки фильма "Иван Грозный"
Историческая биография в первой части доносила мысль о борьбе за русское царство, во второй — поднимала вопрос трагедии власти и одиночества ("един, но один").
После первой серии Эйзенштейн получил Сталинскую премию и приз на фестивале в Локарно. Фильм был снят "на века" во всех смыслах — даже костюм Грозного позднее использовали в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".
Но вторую часть раскритиковала партия (якобы Грозный показан безвольным, как Гамлет, а опричники — шайкой дегенератов).
Эйзенштейн переживал, добивался аудиенции в правительстве. Встретившись со Сталиным, Молотовым и Ждановым, режиссер выслушал претензии и получил конкретные рекомендации по правкам. Но переснять вторую часть не успел из-за болезни, а затем и кончины. Продолжение эпоса о Грозном, отвергнутое Сталиным, вышло в прокат лишь в 1958-м.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

1940. Режиссер Сергей Эйзенштейн (слева) беседует с режиссером Михаилом Роммом (справа) в павильоне киностудии "Мосфильм".

Сергей Эйзкенштейн и Михаил Ромм
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1940. Режиссер Сергей Эйзенштейн (слева) беседует с режиссером Михаилом Роммом (справа) в павильоне киностудии "Мосфильм".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанкРежиссеры Александр Довженко (слева) и Сергей Эйзенштейн (справа).
Режиссеры Довженко и Эйзенштейн
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Режиссеры Александр Довженко (слева) и Сергей Эйзенштейн (справа).
© РИА Новости
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1940. Режиссер Сергей Эйзенштейн (слева) беседует с режиссером Михаилом Роммом (справа) в павильоне киностудии "Мосфильм".

© РИА Новости
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Режиссеры Александр Довженко (слева) и Сергей Эйзенштейн (справа).
© РИА Новости
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Несмотря на все сложности и идеологические дилеммы, влияние и вклад Эйзенштейна в киноискусство едва ли можно измерить. Чего стоит только типология монтажа, созданная им и ставшая затем азбукой кино. Многие упрекают режиссера в формализме и пропаганде, но при этом цитируют, учатся и подражают ему до сих пор.
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