https://ria.ru/20230122/kiev-1846542657.html

Киев стягивает западную технику на Сватовское направление

Киев стягивает западную технику на Сватовское направление - РИА Новости, 22.01.2023

Киев стягивает западную технику на Сватовское направление

Киевский режим стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T07:42

2023-01-22T07:42

2023-01-22T08:46

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

харьковская область

донбасс

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Киевский режим стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html

киев

харьковская область

донбасс

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безопасность, киев, харьковская область, донбасс, андрей марочко