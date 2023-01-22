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Киев стягивает западную технику на Сватовское направление
Киев стягивает западную технику на Сватовское направление - РИА Новости, 22.01.2023
Киев стягивает западную технику на Сватовское направление
Киевский режим стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:42
2023-01-22T07:42
2023-01-22T08:46
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
харьковская область
донбасс
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Киевский режим стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html
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безопасность, киев, харьковская область, донбасс, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Харьковская область, Донбасс, Андрей Марочко
07:42 22.01.2023 (обновлено: 08:46 22.01.2023)
Киев стягивает западную технику на Сватовское направление
Подполковник НМ ЛНР в отставке Марочко заявил о переброске ВСУ западной техники к Сватово