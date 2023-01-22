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"Бутербродекс" в первой половине января вырос на пять пунктов - РИА Новости, 22.01.2023
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"Бутербродекс" в первой половине января вырос на пять пунктов
"Бутербродекс" в первой половине января вырос на пять пунктов - РИА Новости, 22.01.2023
"Бутербродекс" в первой половине января вырос на пять пунктов
РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:16
2023-01-22T10:16
экономика
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января вырос на 5 пунктов по сравнению со второй половиной декабря - до 104,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 1 по 15 января по сравнению с периодом с 16 по 31 декабря средний чек вырос по огурцам (на 19%, до 183 рублей), батону (на 10%, до 32 рублей), ветчине (на 5%, до 117 рублей), сыру (на 5%, до 160 рублей), сливочному маслу (на 1%, до 137 рублей). Снизился он только по кофе (на 5%, до 179 рублей). По сахару средний чек сохранился на прежнем уровне (57 рублей). Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 5 пунктов - до 104,5 пункта. Как отмечают аналитики "Чек Индекса", за это время больше всего выросли расходы на огурцы, но это бывает ежегодно в середине зимы. А снижение чека покупки растворимого кофе они объясняют большим объемом предложения этого товара в эконом-сегменте.
https://ria.ru/20221216/produkt-1839040254.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
10:16 22.01.2023
 
"Бутербродекс" в первой половине января вырос на пять пунктов

"Бутербродекс" в первой половине января вырос до 104,5 пункта

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января вырос на 5 пунктов по сравнению со второй половиной декабря - до 104,5 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 1 по 15 января по сравнению с периодом с 16 по 31 декабря средний чек вырос по огурцам (на 19%, до 183 рублей), батону (на 10%, до 32 рублей), ветчине (на 5%, до 117 рублей), сыру (на 5%, до 160 рублей), сливочному маслу (на 1%, до 137 рублей). Снизился он только по кофе (на 5%, до 179 рублей). По сахару средний чек сохранился на прежнем уровне (57 рублей).
Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 5 пунктов - до 104,5 пункта.
Как отмечают аналитики "Чек Индекса", за это время больше всего выросли расходы на огурцы, но это бывает ежегодно в середине зимы. А снижение чека покупки растворимого кофе они объясняют большим объемом предложения этого товара в эконом-сегменте.
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