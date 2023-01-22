https://ria.ru/20230122/golod-1846532553.html

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине - РИА Новости, 22.01.2023

Политик из США резко высказалась о голоде на Украине

Необходимо обращать внимание на голод в своей стране, а не на Украине, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:12

2023-01-22T04:12

2023-01-22T13:24

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Необходимо обращать внимание на голод в своей стране, а не на Украине, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.В ответ на публикацию политика блогер Shaneyyricch отметил, что Украине нужны "деньги, деньги и еще больше денег"."Крупнейшая афера на моей памяти", — согласилась Спайсер.Ранее многие политики во время всемирного экономического форума высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищей. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".

https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html

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