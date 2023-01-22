https://ria.ru/20230122/golod-1846532553.html
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине - РИА Новости, 22.01.2023
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
Необходимо обращать внимание на голод в своей стране, а не на Украине, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T04:12
2023-01-22T04:12
2023-01-22T13:24
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Необходимо обращать внимание на голод в своей стране, а не на Украине, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.В ответ на публикацию политика блогер Shaneyyricch отметил, что Украине нужны "деньги, деньги и еще больше денег"."Крупнейшая афера на моей памяти", — согласилась Спайсер.Ранее многие политики во время всемирного экономического форума высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищей. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".
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в мире, украина, майами, конгресс сша, twitter
В мире, Украина, Майами, Конгресс США, Twitter
04:12 22.01.2023 (обновлено: 13:24 22.01.2023)
Политик из США резко высказалась о голоде на Украине
Американский политик Спайсер заявила, что голод на Украине безразличен из-за проблем в США
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Необходимо обращать внимание на голод в своей стране, а не на Украине, заявила американский политик Лаверн Спайсер в Twitter.
"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", — написала политик.
В ответ на публикацию политика блогер Shaneyyricch отметил, что Украине нужны "деньги, деньги и еще больше денег".
"Крупнейшая афера на моей памяти", — согласилась Спайсер.
Ранее многие политики во время всемирного экономического форума высказались о грядущих проблемах с обеспечением пищей. В частности, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что глобальные энергетические и продовольственные системы будут "подвержены глубокому влиянию".