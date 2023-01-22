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Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/frg-1846529360.html
Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину
Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину - РИА Новости, 22.01.2023
Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину
Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что намерен в скором времени посетить Украину. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T02:25
2023-01-22T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
алексей резников
нато
евросоюз
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что намерен в скором времени посетить Украину. В интервью Bild am Sonntag Писториуса спросили, куда он отправится в первую рабочую поездку, и он ответил уклончиво, указав, что это еще не утверждено. "Несомненно, однако, то, что я скоро поеду на Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", - сказал он. Он упомянул свою встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Рамштайне в пятницу, назвав того "открытым человеком, который точно знает, чего хочет". После встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн Писториус заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. В четверг Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность министра обороны. По данным газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-Российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с российским Советом Федерации. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Писториус подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
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в мире, германия, украина, россия, алексей резников, нато, евросоюз, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Алексей Резников, НАТО, Евросоюз, Welt
02:25 22.01.2023
 
Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что скоро посетит Украину

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что намерен в скором времени посетить Украину.
В интервью Bild am Sonntag Писториуса спросили, куда он отправится в первую рабочую поездку, и он ответил уклончиво, указав, что это еще не утверждено.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
00:23Специальная военная операция на Украине
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
"Несомненно, однако, то, что я скоро поеду на Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", - сказал он.
Он упомянул свою встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Рамштайне в пятницу, назвав того "открытым человеком, который точно знает, чего хочет".
После встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн Писториус заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
В четверг Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность министра обороны.
По данным газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-Российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с российским Советом Федерации. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Писториус подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.
Танк немецкой армии Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:36Специальная военная операция на Украине
Эксперт объяснил, почему Берлин отказался поставлять танки Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияАлексей РезниковНАТОЕвросоюзWelt
 
 
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