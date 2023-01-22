https://ria.ru/20230122/frg-1846529360.html

Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину

Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину - РИА Новости, 22.01.2023

Новый министр обороны ФРГ планирует посетить Украину

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что намерен в скором времени посетить Украину. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T02:25

2023-01-22T02:25

2023-01-22T02:25

специальная военная операция на украине

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алексей резников

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что намерен в скором времени посетить Украину. В интервью Bild am Sonntag Писториуса спросили, куда он отправится в первую рабочую поездку, и он ответил уклончиво, указав, что это еще не утверждено. "Несомненно, однако, то, что я скоро поеду на Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", - сказал он. Он упомянул свою встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Рамштайне в пятницу, назвав того "открытым человеком, который точно знает, чего хочет". После встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн Писториус заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. В четверг Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность министра обороны. По данным газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-Российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с российским Советом Федерации. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. Писториус подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

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в мире, германия, украина, россия, алексей резников, нато, евросоюз, welt