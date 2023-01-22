https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html

В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле

В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле - РИА Новости, 22.01.2023

В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле

Легковой автомобиль вылетел с трассы в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:48

2023-01-22T18:48

2023-01-22T18:56

происшествия

авто

саратовская область

марксовский район

самара

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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел с трассы в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло на 372-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. "По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Kia, в пути следования не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажиры - мужчины 1969 и 1970 годов рождения - погибли на месте", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что в автомобиле, который в районе моста через реку Большой Караман съехал с обочины и опрокинулся в кювет, ехали жители города Новоузенска.

https://ria.ru/20230122/avariya-1846590020.html

https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html

саратовская область

марксовский район

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происшествия, авто, саратовская область, марксовский район, самара, гибдд мвд рф