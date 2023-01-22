https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html
В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле
В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле - РИА Новости, 22.01.2023
В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле
Легковой автомобиль вылетел с трассы в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:48
2023-01-22T18:48
2023-01-22T18:56
происшествия
авто
саратовская область
марксовский район
самара
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел с трассы в Марксовском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло на 372-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. "По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Kia, в пути следования не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель и пассажиры - мужчины 1969 и 1970 годов рождения - погибли на месте", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что в автомобиле, который в районе моста через реку Большой Караман съехал с обочины и опрокинулся в кювет, ехали жители города Новоузенска.
https://ria.ru/20230122/avariya-1846590020.html
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происшествия, авто, саратовская область, марксовский район, самара, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Марксовский район, Самара, ГИБДД МВД РФ
18:48 22.01.2023 (обновлено: 18:56 22.01.2023)
В Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле
ГИБДД: в Саратовской области три человека погибли в упавшем в кювет автомобиле