16:26 22.01.2023 (обновлено: 18:18 22.01.2023)
В Берне высказались насчет передачи Киеву замороженных российских активов
Глава Минэкономики Швейцарии Пармелан назвал незаконной передачу Киеву российских активов
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 янв — РИА Новости. Передача Украине замороженных российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность, заявил министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан в интервью газете Matin Dimanche.
"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы", — пояснил чиновник.
Он обратил внимание, что даже США, которые "могли бы оказать давление", еще не приняли этого решения.
"Мы — правовое государство. Мы обязаны соблюдать Конституцию и действующие законы", — подытожил Пармелан.
В четверг глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн не исключает возможность использования замороженных российских активов для оказания помощи в восстановлении Украины, но отметил, что правовых оснований для этого нет. Как отметил глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис, для конфискации активов потребуются изменения международного и национальных законодательств, а "Швейцарии, вероятно, придется провести по этому вопросу всенародное голосование".
В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления российскими замороженными средствами. В заявлении указывается, что Запад заблокировал около 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — Европейский союз с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.