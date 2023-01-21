https://ria.ru/20230121/zaporozhe-1846408940.html
Российская армия продвинулась в Запорожье на семь километров, сообщил Рогов
Российская армия продвинулась в Запорожье на семь километров, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.01.2023
Российская армия продвинулась в Запорожье на семь километров, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись на семь километров на запорожском участке линии фронта, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:08
2023-01-21T02:08
2023-01-21T02:43
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
россия
запорожье
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска продвинулись на семь километров на запорожском участке линии фронта, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов также отметил, что артиллерия противника "испытывает острый снарядный голод".В пятницу Рогов сообщил РИА Новости, что бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта. Ранее в тот же день Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Также удалось уничтожить ангар с вооружением и техникой в районе Каменского. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр — город Запорожье.
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владимир рогов, запорожская область, россия, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Запорожье
02:08 21.01.2023 (обновлено: 02:43 21.01.2023)
Российская армия продвинулась в Запорожье на семь километров, сообщил Рогов
Член ВГА Рогов заявил о продвижении российских сил на 7 километров в Запорожской области