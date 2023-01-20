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ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/lobkovoe-1846250488.html
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2023
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:55
2023-01-20T16:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
безопасность
владимир рогов
владимир путин
харьковская область
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.Вооруженным силам удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ в районе Каменского. Потери противника на этом направлении составили:На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Киев потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.За минувшие сутки артиллерия Центрального военного округа поразила цели ВСУ рядом с Стельмаховкой и Макеевкой в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов неподалеку от Красного Лимана в ДНР.В ведомстве подтвердили взятие под контроль Клещеевки на Донецком направлении. В районе Звановки нанесен удар по складу реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Украинская сторона потеряла:Кроме того, российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8 и пять беспилотников.Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от этого города. Во время разведки боем украинские войска отошли на вторую линию обороны. Село Лобковое находится примерно в 25 километрах от Орехова на запад.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
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россия, украина, запорожская область, безопасность, владимир рогов, владимир путин, харьковская область, вооруженные силы украины, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Безопасность, Владимир Рогов, Владимир Путин, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ
13:55 20.01.2023 (обновлено: 16:52 20.01.2023)
 
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.

"Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области", — сообщили в военном ведомстве.

Вооруженным силам удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ в районе Каменского. Потери противника на этом направлении составили:
  • до 90 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.
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На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Киев потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
За минувшие сутки артиллерия Центрального военного округа поразила цели ВСУ рядом с Стельмаховкой и Макеевкой в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов неподалеку от Красного Лимана в ДНР.

"Потери противника — свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", — отметили в Минобороны.

В ведомстве подтвердили взятие под контроль Клещеевки на Донецком направлении. В районе Звановки нанесен удар по складу реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Украинская сторона потеряла:
  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.
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Кроме того, российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8 и пять беспилотников.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от этого города. Во время разведки боем украинские войска отошли на вторую линию обороны.
Село Лобковое находится примерно в 25 километрах от Орехова на запад.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьБезопасностьВладимир РоговВладимир ПутинХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШ
 
 
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