https://ria.ru/20230120/lobkovoe-1846250488.html

ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2023

ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:55

2023-01-20T13:55

2023-01-20T16:52

специальная военная операция на украине

россия

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владимир рогов

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.Вооруженным силам удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ в районе Каменского. Потери противника на этом направлении составили:На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Киев потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.За минувшие сутки артиллерия Центрального военного округа поразила цели ВСУ рядом с Стельмаховкой и Макеевкой в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов неподалеку от Красного Лимана в ДНР.В ведомстве подтвердили взятие под контроль Клещеевки на Донецком направлении. В районе Звановки нанесен удар по складу реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Украинская сторона потеряла:Кроме того, российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8 и пять беспилотников.Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от этого города. Во время разведки боем украинские войска отошли на вторую линию обороны. Село Лобковое находится примерно в 25 километрах от Орехова на запад.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html

https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, запорожская область, безопасность, владимир рогов, владимир путин, харьковская область, вооруженные силы украины, ми-8 амтш