13:55 20.01.2023 (обновлено: 16:52 20.01.2023)
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Лобковое на Запорожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.
"Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области", — сообщили в военном ведомстве.
Вооруженным силам удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ в районе Каменского. Потери противника на этом направлении составили:
- —до 90 военнослужащих убитыми и ранеными;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —три автомобиля;
- —самоходная гаубица "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск в районе Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Киев потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
За минувшие сутки артиллерия Центрального военного округа поразила цели ВСУ рядом с Стельмаховкой и Макеевкой в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов неподалеку от Красного Лимана в ДНР.
"Потери противника — свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", — отметили в Минобороны.
В ведомстве подтвердили взятие под контроль Клещеевки на Донецком направлении. В районе Звановки нанесен удар по складу реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. Украинская сторона потеряла:
- —до 60 военнослужащих;
- —три боевые бронированные машины;
- —два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- —гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.
Кроме того, российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8 и пять беспилотников.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе города Орехов и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта, находящихся на юго-западе и юго-востоке от этого города. Во время разведки боем украинские войска отошли на вторую линию обороны.
Село Лобковое находится примерно в 25 километрах от Орехова на запад.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.