https://ria.ru/20230121/tynda-1846411654.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде - РИА Новости, 21.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында Амурской... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T04:27

2023-01-21T04:27

2023-01-21T06:54

происшествия

александр бастрыкин

россия

амурская область

тында

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында Амурской области, сообщили в ведомстве.В социальных сетях появилась информация о том, что мать новорожденной девочки просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников больницы в городе Тынде Амурской области, где умерла ее дочь через два дня после рождения.Женщина предполагает, что состояние дочери ухудшилось после проведенной процедуры промывания желудка. По данному факту региональное следственное управление проводит доследственную проверку.Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Амурской области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.

https://ria.ru/20230117/kholod-1845388901.html

россия

амурская область

тында

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происшествия, александр бастрыкин, россия, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф)