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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде - РИА Новости, 21.01.2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде - РИА Новости, 21.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында Амурской... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T04:27
2023-01-21T06:54
происшествия
александр бастрыкин
россия
амурская область
тында
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында Амурской области, сообщили в ведомстве.В социальных сетях появилась информация о том, что мать новорожденной девочки просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников больницы в городе Тынде Амурской области, где умерла ее дочь через два дня после рождения.Женщина предполагает, что состояние дочери ухудшилось после проведенной процедуры промывания желудка. По данному факту региональное следственное управление проводит доследственную проверку.Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Амурской области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, амурская область, тында, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Амурская область, Тында, Следственный комитет России (СК РФ)
04:27 21.01.2023 (обновлено: 06:54 21.01.2023)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти новорожденного в больнице города Тында

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице города Тында Амурской области, сообщили в ведомстве.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице Амурской области", - говорится в сообщении.
В социальных сетях появилась информация о том, что мать новорожденной девочки просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников больницы в городе Тынде Амурской области, где умерла ее дочь через два дня после рождения.
Женщина предполагает, что состояние дочери ухудшилось после проведенной процедуры промывания желудка. По данному факту региональное следственное управление проводит доследственную проверку.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Амурской области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияАмурская областьТындаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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