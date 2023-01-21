Эксперт РАН прокомментировал отмену визита главы Минобороны Швеции в Турцию
Надеин-Раевский назвал отмену визита министра обороны Швеции частью торга Турции с США
Вид на столицу Турции Анкару. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отмена визита министра обороны Швеции в Турцию - это часть торга Анкары не только со Стокгольмом, но и с Вашингтоном, турки хотят возвращения в программу поставок истребителей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили. Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
"Безусловно, Турция торгуется: выбивает для себя поставку F-16, если уж не возврат к программе F-35. Но поползновения есть со стороны США вернуть им поставки истребителей, поскольку есть угроза, что турки вернутся к России и станут закупать их истребители. Но эти уступки с точки зрения турок недостаточны", - сказал Надеин-Раевский.
Анкара одновременно, добавил он, торгуется и со шведами – по поводу выдачи курдов, и с американцами – по поводу снятия санкций на поставку вооружений, ведь речь идет не только об оружии, но и о запчастях к технике, которая уже есть у Турции. Поэтому у Турции многоплановые цели в их демарше против Швеции и Финляндии и их вступления в НАТО.
"Этот повод (демонстрации в Стокгольме – ред.) турки и использовали: поскольку не были достигнуты цели более развернутые, они использовали эти выступления для того, чтобы оказывать давление и на Швецию, и на США. Это многоплановая политика, турки никогда не ставят себе какую-то одну цель", - заключил эксперт.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.