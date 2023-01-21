https://ria.ru/20230121/turtsiya-1846481856.html

Эксперт РАН прокомментировал отмену визита главы Минобороны Швеции в Турцию

Эксперт РАН прокомментировал отмену визита главы Минобороны Швеции в Турцию - РИА Новости, 21.01.2023

Эксперт РАН прокомментировал отмену визита главы Минобороны Швеции в Турцию

Отмена визита министра обороны Швеции в Турцию - это часть торга Анкары не только со Стокгольмом, но и с Вашингтоном, турки хотят возвращения в программу... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:07

2023-01-21T17:07

2023-01-21T17:07

в мире

турция

швеция

нато

f-16

f-35

с-400 «триумф»

хулуси акар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отмена визита министра обороны Швеции в Турцию - это часть торга Анкары не только со Стокгольмом, но и с Вашингтоном, турки хотят возвращения в программу поставок истребителей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский. Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменили. Предполагалось, что глава шведского Минобороны обсудит в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала. "Безусловно, Турция торгуется: выбивает для себя поставку F-16, если уж не возврат к программе F-35. Но поползновения есть со стороны США вернуть им поставки истребителей, поскольку есть угроза, что турки вернутся к России и станут закупать их истребители. Но эти уступки с точки зрения турок недостаточны", - сказал Надеин-Раевский. Анкара одновременно, добавил он, торгуется и со шведами – по поводу выдачи курдов, и с американцами – по поводу снятия санкций на поставку вооружений, ведь речь идет не только об оружии, но и о запчастях к технике, которая уже есть у Турции. Поэтому у Турции многоплановые цели в их демарше против Швеции и Финляндии и их вступления в НАТО. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html

https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html

турция

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, швеция, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф», хулуси акар, виктор надеин-раевский, министерство обороны швеции