https://ria.ru/20230121/trevoga-1846507842.html

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях - РИА Новости, 21.01.2023

Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T20:31

2023-01-21T20:31

2023-01-21T20:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сигнал тревоги был объявлен в указанных регионах практически одновременно. Карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 20.02 (мск)". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846480433.html

днепропетровская область

киев

украина

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в мире, днепропетровская область, киев, украина, вооруженные силы рф