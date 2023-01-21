https://ria.ru/20230121/trevoga-1846404005.html
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2023
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T00:02
2023-01-21T00:02
2023-01-21T05:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.Отмечается, что речь идет о Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
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в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область
00:02 21.01.2023 (обновлено: 05:14 21.01.2023)
В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу