https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html
Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах
Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах - РИА Новости, 21.01.2023
Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах
Части тела в четырех пакетах обнаружены в частной бане во Всеволожске, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:13
2023-01-21T18:13
2023-01-21T23:37
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Части тела в четырех пакетах обнаружены в частной бане во Всеволожске, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области. "(В субботу. — Прим. ред.) 21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство"). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и эксперты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине. Расследование поставлено прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20230115/tela-1845059355.html
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происшествия, всеволожск, ленинградская область, россия
Происшествия, Всеволожск, Ленинградская область, Россия
18:13 21.01.2023 (обновлено: 23:37 21.01.2023)
Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах
СУ СК: во Всеволожске Ленинградской области в бане нашли части тела в четырех пакетах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Части тела в четырех пакетах обнаружены в частной бане во Всеволожске, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
"(В субботу. — Прим. ред.) 21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство"). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и эксперты.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине. Расследование поставлено прокуратурой на контроль.