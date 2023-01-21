https://ria.ru/20230121/telo-1846492351.html

Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах

Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах - РИА Новости, 21.01.2023

Во Всеволожске нашли части тела в четырех пакетах

Части тела в четырех пакетах обнаружены в частной бане во Всеволожске, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:13

2023-01-21T18:13

2023-01-21T23:37

происшествия

всеволожск

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Части тела в четырех пакетах обнаружены в частной бане во Всеволожске, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области. "(В субботу. — Прим. ред.) 21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России ("Убийство"). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и эксперты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине. Расследование поставлено прокуратурой на контроль.

https://ria.ru/20230115/tela-1845059355.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834824109.html

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происшествия, всеволожск, ленинградская область, россия