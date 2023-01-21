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"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев - РИА Новости, 21.01.2023
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"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев
"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев - РИА Новости, 21.01.2023
"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев
Пользователи Twitter поддержали американского предпринимателя Илона Маска, выступившего против помощи США в планировании украинской атаки на Крым. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:37
2023-01-21T17:16
в мире
илон маск
джо байден
украина
сша
республика крым
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали американского предпринимателя Илона Маска, выступившего против помощи США в планировании украинской атаки на Крым."Когда речь заходит о Крыме, надо остановиться. Мы должны активно выступать посредниками в установлении мира", — написал в комментариях к твиту Маска Бастиан Леманн."Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей", — добавил другой пользователь."Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам", — отметил блогер Ян Майлз Чонг."Украина — это бездонный колодец коррупции, куда наши политики ездят отмывать деньги", — заключил комментатор под ником One O’Clock Drop.Все началось с недавней публикации газеты New York Times, по данным которой администрация президента Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. И хотя, как отмечает издание, до последнего времени американская администрация отказывалась передавать Киеву вооружения для атаки на полуостров, "сейчас эта линия начинает смягчаться".Маск, комментируя новость, заявил, что эта эскалация будет очень рискованной для Украины и всего мира, хотя сам он и настроен проукраински.По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, Вашингтон будет поддерживать Украину так долго, как потребуется, включая и возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов ответил на это, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
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в мире, илон маск, джо байден, украина, сша, республика крым
В мире, Илон Маск, Джо Байден, Украина, США, Республика Крым
16:37 21.01.2023 (обновлено: 17:16 21.01.2023)
 
"Это безумие". План США по захвату Крыма напугал американцев

Пользователи Twitter пришли в ужас от планов США поддержать Украину в захвате Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали американского предпринимателя Илона Маска, выступившего против помощи США в планировании украинской атаки на Крым.
"Когда речь заходит о Крыме, надо остановиться. Мы должны активно выступать посредниками в установлении мира", — написал в комментариях к твиту Маска Бастиан Леманн.
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"Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей", — добавил другой пользователь.
"Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинским мужчинам", — отметил блогер Ян Майлз Чонг.

"Независимо от того, кто прав, это безумие. В конце концов, Украина должна сесть за стол переговоров", — поделился мнением бизнесмен из Канады Джошуа Карту.

"Украина — это бездонный колодец коррупции, куда наши политики ездят отмывать деньги", — заключил комментатор под ником One O’Clock Drop.
Все началось с недавней публикации газеты New York Times, по данным которой администрация президента Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В Белом доме полагают, что это усилит позиции киевского режима в будущих переговорах. И хотя, как отмечает издание, до последнего времени американская администрация отказывалась передавать Киеву вооружения для атаки на полуостров, "сейчас эта линия начинает смягчаться".
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Маск, комментируя новость, заявил, что эта эскалация будет очень рискованной для Украины и всего мира, хотя сам он и настроен проукраински.
По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, Вашингтон будет поддерживать Украину так долго, как потребуется, включая и возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов ответил на это, что если киевские власти попытаются атаковать полуостров, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор Сергей Цеков добавил, что возвращение Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереально — более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
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В миреИлон МаскДжо БайденУкраинаСШАРеспублика Крым
 
 
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