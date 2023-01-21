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Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/shoygu-1846409411.html
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск - РИА Новости, 21.01.2023
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск
Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск отметил высокий профессионализм военнослужащих, их мужество и самоотверженность в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:19
2023-01-21T05:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск отметил высокий профессионализм военнослужащих, их мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач. Уверен, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России, защите ее национальных интересов", - заявил Шойгу.Он также отметил, что более трехсот лет военные инженеры вносят существенный вклад в победы армии России в сражениях, а в мирное время — в укрепление оборонного потенциала страны. Шойгу поблагодарил военнослужащих и ветеранов инженерных войск "за верную службу и добросовестный труд".
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сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
02:19 21.01.2023 (обновлено: 05:09 21.01.2023)
 
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск

Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск в ходе спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск отметил высокий профессионализм военнослужащих, их мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
"Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач. Уверен, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России, защите ее национальных интересов", - заявил Шойгу.
Вручение госнаград за самоотверженность и героизм - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
Он также отметил, что более трехсот лет военные инженеры вносят существенный вклад в победы армии России в сражениях, а в мирное время — в укрепление оборонного потенциала страны. Шойгу поблагодарил военнослужащих и ветеранов инженерных войск "за верную службу и добросовестный труд".
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссия
 
 
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