https://ria.ru/20230121/shoygu-1846409411.html
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск - РИА Новости, 21.01.2023
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск
Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск отметил высокий профессионализм военнослужащих, их мужество и самоотверженность в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:19
2023-01-21T02:19
2023-01-21T05:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск отметил высокий профессионализм военнослужащих, их мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач. Уверен, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России, защите ее национальных интересов", - заявил Шойгу.Он также отметил, что более трехсот лет военные инженеры вносят существенный вклад в победы армии России в сражениях, а в мирное время — в укрепление оборонного потенциала страны. Шойгу поблагодарил военнослужащих и ветеранов инженерных войск "за верную службу и добросовестный труд".
https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
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сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
02:19 21.01.2023 (обновлено: 05:09 21.01.2023)
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск
Шойгу отметил высокий профессионализм военнослужащих инженерных войск в ходе спецоперации