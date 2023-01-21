https://ria.ru/20230121/puteshestviya-1846370563.html

Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году

Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году - РИА Новости, 21.01.2023

Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году

Тревел-эксперты выбрали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:10

2023-01-21T03:10

2023-01-21T03:10

туризм

новости - туризм

турция

россия

грузия

отдых в россии

куда можно лететь

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Тревел-эксперты выбрали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году, сообщают в пресс-службе Туту.Первое место с серьезным отрывом заняла Турция: ее выделил каждый второй опрошенный."Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там много курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры", — прокомментировали в сервисе."Серебро" досталось Грузии. По мнению респондентов, ее отличает вкусная кухня, богатая история и возможность добраться не только по воздуху, но и по земле через КПП "Верхний Ларс". Третье место участники опроса отдали Узбекистану — за древние города и знаменитые горы, Памир и Тянь-Шань.Также в топ-10 вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Иран.

https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html

турция

россия

грузия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, россия, грузия, отдых в россии, куда можно лететь