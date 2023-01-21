https://ria.ru/20230121/puteshestviya-1846370563.html
Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году
Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году - РИА Новости, 21.01.2023
Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году
Тревел-эксперты выбрали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:10
2023-01-21T03:10
2023-01-21T03:10
туризм
новости - туризм
турция
россия
грузия
отдых в россии
куда можно лететь
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Тревел-эксперты выбрали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году, сообщают в пресс-службе Туту.Первое место с серьезным отрывом заняла Турция: ее выделил каждый второй опрошенный."Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там много курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры", — прокомментировали в сервисе."Серебро" досталось Грузии. По мнению респондентов, ее отличает вкусная кухня, богатая история и возможность добраться не только по воздуху, но и по земле через КПП "Верхний Ларс". Третье место участники опроса отдали Узбекистану — за древние города и знаменитые горы, Памир и Тянь-Шань.Также в топ-10 вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Иран.
https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, россия, грузия, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Грузия, отдых в России, куда можно лететь
Эксперты назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в 2023 году
Туту: лучшие направления для поездок за рубеж в 2023 году – Турция и Узбекистан