https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html

В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса

В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса - РИА Новости, 21.01.2023

В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса

В Мадриде тысячи людей с флагами Испании в руках вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:57

2023-01-21T15:57

2023-01-21T17:04

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испания

мадрид

каталония

педро санчес

карлес пучдемон

"голос"

"граждане"

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МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. В Мадриде тысячи людей с флагами Испании в руках вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает корреспондент РИА Новости. Митинг был организован по инициативе различных ассоциаций, поддерживаемых правоцентристской Народной Партией (PP), ультраправой партией "Голос" (Vox) и левоцентристской партией "Граждане" (Ciudadanos). Манифестанты выступили против решения правительства заменить статью УК "Бунт", по которой осудили многих лидеров каталонского процесса за независимость, на статью "Массовые беспорядки в тяжелой форме", что привело к значительному смягчению наказания за это преступление. По мнению протестующих, таким образом власти идут на уступки сепаратистам, подвергая значительной угрозе как демократические ценности страны, так и ее конституцию. Некоторые организаторы акции выразили уверенность, что Санчес не может уберечь испанцев от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину. "Перед лицом худшего правительства за историю демократии, правительства лжи избирателям и темных договоров с врагами конституционного порядка и единства нации, мы пришли туда, куда и должны были прийти", — рассказал председатель Vox Сантьяго Абаскаль, единственный лидер из трех оппозиционных партий, лично участвующий в протесте. Как сообщили сотрудники полиции, в митинге приняли участие около 80 тысяч человек. При этом сами организаторы считают, что на улицы вышло гораздо больше людей. В октябре 2017 года в Каталонии по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На нем 90 процентов участников проголосовали "за". После этого каталонский парламент провозгласил независимость. Правительство Испании в ответ ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент. Несколько членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам: девять человек признали виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки. При этом в июне 2021 года испанские власти объявили помилование заключенных.

https://ria.ru/20230119/stolknoveniya-1846067768.html

https://ria.ru/20230117/pomosch-1845580085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи испанцев вышли на антиправительственную акцию в Мадриде Тысячи испанцев вышли на антиправительственную акцию в Мадриде 2023-01-21T15:57 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, мадрид, каталония, педро санчес, карлес пучдемон, "голос", "граждане"