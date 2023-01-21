https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html
В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса
В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса - РИА Новости, 21.01.2023
В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса
В Мадриде тысячи людей с флагами Испании в руках вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:57
2023-01-21T15:57
2023-01-21T17:04
в мире
испания
мадрид
каталония
педро санчес
карлес пучдемон
"голос"
"граждане"
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МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. В Мадриде тысячи людей с флагами Испании в руках вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает корреспондент РИА Новости. Митинг был организован по инициативе различных ассоциаций, поддерживаемых правоцентристской Народной Партией (PP), ультраправой партией "Голос" (Vox) и левоцентристской партией "Граждане" (Ciudadanos). Манифестанты выступили против решения правительства заменить статью УК "Бунт", по которой осудили многих лидеров каталонского процесса за независимость, на статью "Массовые беспорядки в тяжелой форме", что привело к значительному смягчению наказания за это преступление. По мнению протестующих, таким образом власти идут на уступки сепаратистам, подвергая значительной угрозе как демократические ценности страны, так и ее конституцию. Некоторые организаторы акции выразили уверенность, что Санчес не может уберечь испанцев от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину. "Перед лицом худшего правительства за историю демократии, правительства лжи избирателям и темных договоров с врагами конституционного порядка и единства нации, мы пришли туда, куда и должны были прийти", — рассказал председатель Vox Сантьяго Абаскаль, единственный лидер из трех оппозиционных партий, лично участвующий в протесте. Как сообщили сотрудники полиции, в митинге приняли участие около 80 тысяч человек. При этом сами организаторы считают, что на улицы вышло гораздо больше людей. В октябре 2017 года в Каталонии по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На нем 90 процентов участников проголосовали "за". После этого каталонский парламент провозгласил независимость. Правительство Испании в ответ ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент. Несколько членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам: девять человек признали виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки. При этом в июне 2021 года испанские власти объявили помилование заключенных.
https://ria.ru/20230119/stolknoveniya-1846067768.html
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845580085.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тысячи испанцев вышли на антиправительственную акцию в Мадриде
Тысячи испанцев вышли на антиправительственную акцию в Мадриде
2023-01-21T15:57
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид, каталония, педро санчес, карлес пучдемон, "голос", "граждане"
В мире, Испания, Мадрид, Каталония, Педро Санчес, Карлес Пучдемон, "Голос", "Граждане"
15:57 21.01.2023 (обновлено: 17:04 21.01.2023)
В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса
В Мадриде десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против правительства Санчеса
МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. В Мадриде тысячи людей с флагами Испании в руках вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг был организован по инициативе различных ассоциаций, поддерживаемых правоцентристской Народной Партией (PP), ультраправой партией "Голос" (Vox) и левоцентристской партией "Граждане" (Ciudadanos).
Манифестанты выступили против решения правительства заменить статью УК "Бунт", по которой осудили многих лидеров каталонского процесса за независимость, на статью "Массовые беспорядки в тяжелой форме", что привело к значительному смягчению наказания за это преступление.
По мнению протестующих, таким образом власти идут на уступки сепаратистам, подвергая значительной угрозе как демократические ценности страны, так и ее конституцию.
Некоторые организаторы акции выразили уверенность, что Санчес не может уберечь испанцев от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину.
"Перед лицом худшего правительства за историю демократии, правительства лжи избирателям и темных договоров с врагами конституционного порядка и единства нации, мы пришли туда, куда и должны были прийти", — рассказал председатель Vox Сантьяго Абаскаль, единственный лидер из трех оппозиционных партий, лично участвующий в протесте.
Как сообщили сотрудники полиции, в митинге приняли участие около 80 тысяч человек. При этом сами организаторы считают, что на улицы вышло гораздо больше людей.
В октябре 2017 года в Каталонии по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решения Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На нем 90 процентов участников проголосовали "за". После этого каталонский парламент провозгласил независимость. Правительство Испании
в ответ ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент. Несколько членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
Верховный суд Испании в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам: девять человек признали виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. Вынесение приговора спровоцировало беспорядки. При этом в июне 2021 года испанские власти объявили помилование заключенных.