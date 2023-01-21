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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию - РИА Новости, 21.01.2023
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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию - РИА Новости, 21.01.2023
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:39
2023-01-21T09:39
в мире
александр лукашенко
си цзиньпин
белоруссия
китай
минск
шос
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что несмотря на все сложности, которые принес прошедший год, стороны совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. "На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал белорусский президент. Он заверил, что Минск готов и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка.
https://ria.ru/20230120/kitay-1846186727.html
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в мире, александр лукашенко, си цзиньпин, белоруссия, китай, минск, шос
В мире, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Белоруссия, Китай, Минск, ШОС
09:39 21.01.2023
 
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом и пригласил посетить Белоруссию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что несмотря на все сложности, которые принес прошедший год, стороны совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. "На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал белорусский президент.
Он заверил, что Минск готов и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:19
МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину
 
В миреАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинБелоруссияКитайМинскШОС
 
 
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