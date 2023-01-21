https://ria.ru/20230121/priglashenie-1846426581.html

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию - РИА Новости, 21.01.2023

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:39

2023-01-21T09:39

2023-01-21T09:39

в мире

александр лукашенко

си цзиньпин

белоруссия

китай

минск

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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что несмотря на все сложности, которые принес прошедший год, стороны совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. "На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал белорусский президент. Он заверил, что Минск готов и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка.

https://ria.ru/20230120/kitay-1846186727.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, александр лукашенко, си цзиньпин, белоруссия, китай, минск, шос