Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом и пригласил посетить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его посетить республику, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что несмотря на все сложности, которые принес прошедший год, стороны совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. "На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал белорусский президент.
Он заверил, что Минск готов и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка.
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