https://ria.ru/20230121/prazdniki-1846450316.html

Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника

Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника - РИА Новости, 21.01.2023

Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился установить 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения с РФ) нерабочими праздничными днями. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:17

2023-01-21T13:17

2023-01-21T13:21

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился установить 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения с РФ) нерабочими праздничными днями."Постановляю: установить, что в Луганской народной республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 12 мая – День Луганской народной республики; 30 сентября – День воссоединения Луганской народной республики с Россией", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Отмечается, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.Кроме того, в качестве нерабочих праздничных дней установлены православные праздники Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.ЛНР провозгласила независимость от Украины 12 мая 2014 года на основании результатов референдума, который состоялся накануне.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

луганская народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдум в донбассе