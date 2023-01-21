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Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника - РИА Новости, 21.01.2023
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Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника
Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника - РИА Новости, 21.01.2023
Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился установить 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения с РФ) нерабочими праздничными днями. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:17
2023-01-21T13:21
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился установить 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения с РФ) нерабочими праздничными днями."Постановляю: установить, что в Луганской народной республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 12 мая – День Луганской народной республики; 30 сентября – День воссоединения Луганской народной республики с Россией", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Отмечается, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.Кроме того, в качестве нерабочих праздничных дней установлены православные праздники Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.ЛНР провозгласила независимость от Украины 12 мая 2014 года на основании результатов референдума, который состоялся накануне.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
13:17 21.01.2023 (обновлено: 13:21 21.01.2023)
 
Пасечник установил в ЛНР два дополнительных праздника

День ЛНР и День воссоединения с Россией стали в республике нерабочими праздничными днями

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился установить 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения с РФ) нерабочими праздничными днями.
"Постановляю: установить, что в Луганской народной республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 12 мая – День Луганской народной республики; 30 сентября – День воссоединения Луганской народной республики с Россией", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на сайте врио главы ЛНР. Отмечается, что при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
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Кроме того, в качестве нерабочих праздничных дней установлены православные праздники Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
ЛНР провозгласила независимость от Украины 12 мая 2014 года на основании результатов референдума, который состоялся накануне.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин позже выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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