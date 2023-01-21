https://ria.ru/20230121/prazdnik-1846173658.html

Китайский Новый год

Китайский Новый год - РИА Новости, 21.01.2023

Китайский Новый год

Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:07

2023-01-21T03:07

2023-01-21T03:07

справки

китайский новый год

в мире

чуньцзе (китайский новый год)

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137121/37/1371213742_0:145:2000:1271_1920x0_80_0_0_44d0d3f6bd8a28e1ccf3f1d4f161d674.jpg

Китайский Новый год – Чуньцзе (праздник весны) – является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. 2023 год (4721 год по китайскому календарю) наступит в ночь с 21 на 22 января. Первоначально в Китае праздник весны всегда считался новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911 года (когда была свергнута династия Цинов) лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть новым годом, тогда как прежний новый год по лунному календарю стал праздником весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник весны более торжественно, чем новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны – крестьяне, которые продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно с ним переплетены. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника весны называют "встречей нового года". Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии.Каждый год представлен определенным знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский зодиак (или восточный) основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок 12 зодиакальных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Символ 2023 года – Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот). Астрологи считают, что новый год принесет в наш мир процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Он также считается годом семейных ценностей. Продлится год Кролика до 9 февраля 2024 года. Чуньцзе – семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.История праздника всегда была богата разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу – "лабачжоу", в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез (бусенник), финики, семена лотоса, красные бобы, плоды "лунъянь", семя гинкго. Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей накрывают праздничной стол для себя.Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. Народ спешит магазины за необходимыми продуктами и подарками.Перед праздником в доме положено произвести генеральную уборку. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические надписи, выполненные черной тушью на красной бумаге. Их содержание сводится к выражению жизненных идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на новый год.Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. На стены комнат наносят яркие новогодние картины, которые символизируют счастье и богатство.Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и "доуфу" – соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими "счастье" и "достаток". На севере Китая на новый год принято кушать пельмени, а на юге – "няньгао" (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени" созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят "няньгао", символизирующие улучшение жизни с каждым годом.По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. Первые пять дней нового года посвящены встречам.Чуньцзе также называется "Гонянь". По преданию, "Нянь" был страшным зверем, который раз в году опустошал деревни, поедал скот и людей. "Нянь" боялся красного цвета, огня и шума, и чтобы его прогнать, китайцы красили окна и двери в красный цвет, создавали шум бамбуковыми хлопушками. Оттуда и пошла традиция запускать на новый год фейерверки, которые должны распугивать злых духов. Но из-за загрязненного воздуха в Пекине и других городах страны власти ввели ограничения на эту традицию.Атмосфера праздника длится не менее двух недель, а затем китайцы будут отмечать Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние торжества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, китайский новый год, в мире, чуньцзе (китайский новый год), китай