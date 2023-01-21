https://ria.ru/20230121/obvinenie-1846511358.html

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО - РИА Новости, 22.01.2023

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО, следует из заявления внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-21T21:24

2023-01-21T21:24

2023-01-22T00:02

в мире

турция

швеция

анкара (провинция)

нато

реджеп тайип эрдоган

хулуси акар

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО, следует из заявления внешнеполитического ведомства республики.Накануне портал Nordic News сообщил, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Она состоялась в субботу в 16:00 по мск."Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций", — подчеркнули в министерстве.Там отметили, что заявление о приверженности обязательствам и их выполнение — две разные вещи."Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму", — говорится в заявлении.Ранее в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об отмене визита его шведского коллеги Пола Йонсона в страну 27 января, поскольку "в нем уже нет смысла". На прошлой неделе Анкара также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.

https://ria.ru/20230117/chavushoglu-1845576462.html

https://ria.ru/20230115/erdogan-1845053976.html

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, швеция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган, хулуси акар, рабочая партия курдистана