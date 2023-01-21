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Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной - РИА Новости, 21.01.2023
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:28
2023-01-21T12:54
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
жозеп боррель
украина
россия
западная европа
безопасность
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной."Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — написал он в Telegram-канале.Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.
украина
россия
западная европа
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дмитрий медведев, жозеп боррель, украина, россия, западная европа, безопасность, великая отечественная война (1941-1945), отечественная война (1812)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Западная Европа, Безопасность, Великая Отечественная война (1941-1945), Отечественная война (1812)
12:28 21.01.2023 (обновлено: 12:54 21.01.2023)
 
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Замглавы Совбеза Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации
Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Колонна российской военной техники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — написал он в Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 января, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевЖозеп БоррельУкраинаРоссияЗападная ЕвропаБезопасностьВеликая Отечественная война (1941-1945)Отечественная война (1812)
 
 
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