https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html

Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной - РИА Новости, 21.01.2023

Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:28

2023-01-21T12:28

2023-01-21T12:54

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

жозеп боррель

украина

россия

западная европа

безопасность

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842919326_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_86f8f3cacd15e84dfd945acd1b1d5244.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной."Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — написал он в Telegram-канале.Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

украина

россия

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий медведев, жозеп боррель, украина, россия, западная европа, безопасность, великая отечественная война (1941-1945), отечественная война (1812)