https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной - РИА Новости, 21.01.2023
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:28
2023-01-21T12:28
2023-01-21T12:54
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
жозеп боррель
украина
россия
западная европа
безопасность
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842919326_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_86f8f3cacd15e84dfd945acd1b1d5244.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной."Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", — написал он в Telegram-канале.Политик отметил, что Россия в ней победит, как было в 1812 и 1945 годах.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в одной речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.
украина
россия
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842919326_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_f52f842c055b51ad994d8c5185d51319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, жозеп боррель, украина, россия, западная европа, безопасность, великая отечественная война (1941-1945), отечественная война (1812)
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Западная Европа, Безопасность, Великая Отечественная война (1941-1945), Отечественная война (1812)
12:28 21.01.2023 (обновлено: 12:54 21.01.2023)
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной
Замглавы Совбеза Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной