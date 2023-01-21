https://ria.ru/20230121/mask-1846459171.html

Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения

Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения - РИА Новости, 21.01.2023

Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения

Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:44

2023-01-21T14:44

2023-01-21T14:48

в мире

технологии

илон маск

юар

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения, сообщила газета Sun со ссылкой на отца Маска. "Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - заявил Эррол Маск. "Я не боюсь, но я действительно опасаюсь, что что-то может случиться с Илоном, даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей", - добавил отец Маска. Эррол Маск подчеркнул, что в прошлом месяце из-за опасений Илона Маска за благополучие своей семьи дом отца предпринимателя в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, также была нанята вооруженная охрана, осуществляющая круглосуточное наблюдение. Эррол Маск отметил, что в общей сложности стоимость установленной в его доме системы безопасности составила 14,6 тысячи долларов. В декабре прошлого года Маск сообщил о неизвестном, который преследовал машину с его ребенком, а затем заблокировал движение автомобиля и залез на капот. Маск предполагал, что мужчина мог так поступить, так как думал, что в автомобиле находился он сам. Через несколько часов бизнесмен опубликовал видео с водителем и машиной, задав вопрос: "Кто-нибудь узнает этого человека или автомобиль?". Ранее Twitter заблокировал сервис студента из Флориды Джека Суини, отслеживавший перемещение личного самолета Маска. Владелец Twitter назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться. СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась. Маск в конце октября купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

https://ria.ru/20221231/mask-1842584294.html

юар

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, юар, флорида