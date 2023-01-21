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Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения
Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения - РИА Новости, 21.01.2023
Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения
Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:44
2023-01-21T14:44
2023-01-21T14:48
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения, сообщила газета Sun со ссылкой на отца Маска. "Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - заявил Эррол Маск. "Я не боюсь, но я действительно опасаюсь, что что-то может случиться с Илоном, даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей", - добавил отец Маска. Эррол Маск подчеркнул, что в прошлом месяце из-за опасений Илона Маска за благополучие своей семьи дом отца предпринимателя в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, также была нанята вооруженная охрана, осуществляющая круглосуточное наблюдение. Эррол Маск отметил, что в общей сложности стоимость установленной в его доме системы безопасности составила 14,6 тысячи долларов. В декабре прошлого года Маск сообщил о неизвестном, который преследовал машину с его ребенком, а затем заблокировал движение автомобиля и залез на капот. Маск предполагал, что мужчина мог так поступить, так как думал, что в автомобиле находился он сам. Через несколько часов бизнесмен опубликовал видео с водителем и машиной, задав вопрос: "Кто-нибудь узнает этого человека или автомобиль?". Ранее Twitter заблокировал сервис студента из Флориды Джека Суини, отслеживавший перемещение личного самолета Маска. Владелец Twitter назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться. СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась. Маск в конце октября купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
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в мире, технологии, илон маск, юар, флорида
В мире, Технологии, Илон Маск, ЮАР, Флорида
14:44 21.01.2023 (обновлено: 14:48 21.01.2023)
Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения
Маск усилил безопасность в доме отца и нанял сотню телохранителей из-за страха похищения
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР и нанял себе около 100 телохранителей из-за страха похищения, сообщила газета Sun
со ссылкой на отца Маска.
"Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни", - заявил Эррол Маск.
"Я не боюсь, но я действительно опасаюсь, что что-то может случиться с Илоном, даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей", - добавил отец Маска.
Эррол Маск подчеркнул, что в прошлом месяце из-за опасений Илона Маска за благополучие своей семьи дом отца предпринимателя в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, также была нанята вооруженная охрана, осуществляющая круглосуточное наблюдение. Эррол Маск отметил, что в общей сложности стоимость установленной в его доме системы безопасности составила 14,6 тысячи долларов.
В декабре прошлого года Маск сообщил о неизвестном, который преследовал машину с его ребенком, а затем заблокировал движение автомобиля и залез на капот. Маск предполагал, что мужчина мог так поступить, так как думал, что в автомобиле находился он сам. Через несколько часов бизнесмен опубликовал видео с водителем и машиной, задав вопрос: "Кто-нибудь узнает этого человека или автомобиль?".
Ранее Twitter заблокировал сервис студента из Флориды
Джека Суини, отслеживавший перемещение личного самолета Маска. Владелец Twitter назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться. СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась.
Маск в конце октября купил Twitter за 44 миллиарда долларов.