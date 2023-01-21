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Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма - РИА Новости, 21.01.2023
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Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма
Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма - РИА Новости, 21.01.2023
Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T06:12
2023-01-21T06:12
в мире
илон маск
джо байден
украина
россия
республика крым
сша
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.Таким образом он отреагировал на недавнюю публикацию газеты The New York Times, согласно которой администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться"."Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал Маск в Twitter.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
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республика крым
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в мире, илон маск, джо байден, украина, россия, республика крым, сша
В мире, Илон Маск, Джо Байден, Украина, Россия, Республика Крым, США
06:12 21.01.2023
 
Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма

Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.
Таким образом он отреагировал на недавнюю публикацию газеты The New York Times, согласно которой администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах. В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".
"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал Маск в Twitter.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
04:53
Во Франции раскрыли замысел США
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреИлон МаскДжо БайденУкраинаРоссияРеспублика КрымСША
 
 
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