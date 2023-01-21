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Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/marochko-1846414360.html
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2023
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T07:09
2023-01-21T07:26
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. "За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230120/marochko-1846147017.html
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андрей марочко, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:09 21.01.2023 (обновлено: 07:26 21.01.2023)
 
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ за истекшие сутки не открывали огонь по населенным пунктам

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкАвтомобильная эстакада в Луганске
Автомобильная эстакада в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобильная эстакада в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко.
"За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 07:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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