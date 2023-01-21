https://ria.ru/20230121/marochko-1846414360.html

Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР

Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2023

Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР

Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T07:09

2023-01-21T07:09

2023-01-21T07:26

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. "За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230120/marochko-1846147017.html

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андрей марочко, луганская народная республика, сцкк