https://ria.ru/20230121/marochko-1846414360.html
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2023
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T07:09
2023-01-21T07:09
2023-01-21T07:26
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР, сообщил офицер 2-го армейского корпуса республики Андрей Марочко. "За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230120/marochko-1846147017.html
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андрей марочко, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, СЦКК
07:09 21.01.2023 (обновлено: 07:26 21.01.2023)
Обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ не было, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ за истекшие сутки не открывали огонь по населенным пунктам