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В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления - РИА Новости, 21.01.2023
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https://ria.ru/20230121/limity-1846520824.html
В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления
В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления - РИА Новости, 21.01.2023
В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления
В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:16
2023-01-21T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
днепропетровская область
киев
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах. В компании отметили, что такие лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, а также применить графики стабилизационных отключений в других регионах, но круглосуточно. На Украине увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в энергосистеме все еще остается существенным, сообщали ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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украина
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в мире, жкх, украина, днепропетровская область, киев, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Днепропетровская область, Киев, Укрэнерго, ДТЭК
23:16 21.01.2023
 
В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления

ДТЭК ввела новые лимиты энергопотребления в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах.
"Укрэнерго" представил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день: Киев (днем 985 МВт/ночью 627 МВт), Киевская область (днем 704 МВт/ночью 576 МВт), Одесская (днем 602 МВт/ночью 424 МВт), Днепропетровская (днем 1193 МВт/ночью 1144 МВт)", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В компании отметили, что такие лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, а также применить графики стабилизационных отключений в других регионах, но круглосуточно.
На Украине увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в энергосистеме все еще остается существенным, сообщали ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаДнепропетровская областьКиевУкрэнергоДТЭК
 
 
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