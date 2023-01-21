https://ria.ru/20230121/limity-1846520824.html

В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления

В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления - РИА Новости, 21.01.2023

В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления

В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:16

2023-01-21T23:16

2023-01-21T23:16

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дтэк

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах. В компании отметили, что такие лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, а также применить графики стабилизационных отключений в других регионах, но круглосуточно. На Украине увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в энергосистеме все еще остается существенным, сообщали ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

https://ria.ru/20230121/otchet-1846519640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, украина, днепропетровская область, киев, укрэнерго, дтэк