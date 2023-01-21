В трех областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления
ДТЭК ввела новые лимиты энергопотребления в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В украинской энергокомпании ДТЭК сообщили, что для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с воскресенья вводятся новые лимиты энергопотребления, что позволит круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других регионах.
"Укрэнерго" представил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день: Киев (днем 985 МВт/ночью 627 МВт), Киевская область (днем 704 МВт/ночью 576 МВт), Одесская (днем 602 МВт/ночью 424 МВт), Днепропетровская (днем 1193 МВт/ночью 1144 МВт)", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В компании отметили, что такие лимиты позволят применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00, а также применить графики стабилизационных отключений в других регионах, но круглосуточно.
На Украине увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в энергосистеме все еще остается существенным, сообщали ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго".