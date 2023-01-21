18:37 21.01.2023 (обновлено: 20:04 21.01.2023)
СМИ: Ламбрехт запретила проверку танков перед встречей на базе Рамштайн
BI: бундесвер запретил проверку танков Leopard перед встречей НАТО на базе Рамштайн
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. Экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников в вопросе поставок Украине, пишет Business Insider со ссылкой на несколько источников в министерстве.
"Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2. И это несмотря на то, что представители ее ведомства ранее предлагали провести подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках", — говорится в заявлении.
Как уточнили источники издания, так Ламбрехт попыталась отвести от Олафа Шольца подозрения в нежелании передавать технику Украине, поскольку "подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять".
В противном случае канцлеру Германии и его ведомству "пришлось бы оправдываться", учитывая приближение даты встречи на базе Рамштайн, где все участники ожидали получить от ФРГ согласие на поставку танков ВСУ, сообщается в материале.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине передать свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО на базе Рамштайн союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли эту информацию.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.