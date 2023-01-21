https://ria.ru/20230121/kritika-1846456307.html

МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной

МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной - РИА Новости, 21.01.2023

МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной

Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:07

2023-01-21T14:07

2023-01-21T16:30

россия

евросоюз

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

адольф гитлер

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00e4fabb089016d92ac7557b37dfa9d6.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине."Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сравнения политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС", — отметили в министерстве.Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".Помимо этого, Евросоюз открыто поддерживает киевский неонацистский режим. С 2014 года украинская армия и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавили в МИД.В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве."Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов", — говорится в заявлении.Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров посоветовал главе дипломатии ЕС вспомнить о действиях испанской "Голубой дивизии" в годы Великой Отечественной войны, которая "плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 годы".

https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, адольф гитлер, украина, германия, санкции в отношении россии, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)