14:07 21.01.2023 (обновлено: 16:30 21.01.2023)
МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной
МИД назвал лицемерной критику Борреля после слов Лаврова об отношении Запада к России
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине.
"Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сравнения политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС", — отметили в министерстве.
Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".
Помимо этого, Евросоюз открыто поддерживает киевский неонацистский режим. С 2014 года украинская армия и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавили в МИД.
В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве.
"Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов", — говорится в заявлении.
Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров посоветовал главе дипломатии ЕС вспомнить о действиях испанской "Голубой дивизии" в годы Великой Отечественной войны, которая "плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 годы".
5 января, 08:00Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада