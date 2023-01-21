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МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной - РИА Новости, 21.01.2023
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МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной
МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной - РИА Новости, 21.01.2023
МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной
Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:07
2023-01-21T16:30
россия
евросоюз
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
адольф гитлер
украина
германия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине."Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сравнения политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС", — отметили в министерстве.Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".Помимо этого, Евросоюз открыто поддерживает киевский неонацистский режим. С 2014 года украинская армия и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавили в МИД.В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве."Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов", — говорится в заявлении.Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров посоветовал главе дипломатии ЕС вспомнить о действиях испанской "Голубой дивизии" в годы Великой Отечественной войны, которая "плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 годы".
https://ria.ru/20230121/medvedev-1846445094.html
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россия, евросоюз, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, адольф гитлер, украина, германия, санкции в отношении россии, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Адольф Гитлер, Украина, Германия, Санкции в отношении России, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:07 21.01.2023 (обновлено: 16:30 21.01.2023)
 
МИД назвал критику выступления Лаврова Боррелем лицемерной

МИД назвал лицемерной критику Борреля после слов Лаврова об отношении Запада к России

© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Критика главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова выглядит лицемерно, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров ранее назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель заявил, что нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине.
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"Заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сравнения политики США и союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС", — отметили в министерстве.
Там, в частности, напомнили, как Боррель разделил мир на "цветущий сад", где проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли".
Помимо этого, Евросоюз открыто поддерживает киевский неонацистский режим. С 2014 года украинская армия и националистические батальоны обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, добавили в МИД.
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В Москве в очередной раз видят, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы, подчеркнули в ведомстве.
"Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов", — говорится в заявлении.
Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров посоветовал главе дипломатии ЕС вспомнить о действиях испанской "Голубой дивизии" в годы Великой Отечественной войны, которая "плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 годы".
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РоссияЕвросоюзВ миреСергей ЛавровЖозеп БоррельАдольф ГитлерУкраинаГерманияСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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