https://ria.ru/20230121/kiev-1846446446.html

Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область

Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область - РИА Новости, 21.01.2023

Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область

Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:43

2023-01-21T12:43

2023-01-21T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846447325_0:304:3050:2019_1920x0_80_0_0_028a307b8c44149e209c715e624d79eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО", — сказал он.По словам Рогова, за последние дни российской армии удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск. "На данный момент боевики ВСУ испытывают очень острый снарядный голод. Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним-двумя выстрелами — и все. Раньше они насыпали по 15-20 и не останавливались. Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы", — добавил чиновник.На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. А сегодня, по словам Рогова, российской армии удалось взломать основную линию ВСУ на этом участке фронта.В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины