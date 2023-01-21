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Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область
Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область - РИА Новости, 21.01.2023
Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область
Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:43
2023-01-21T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО", — сказал он.По словам Рогова, за последние дни российской армии удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск. "На данный момент боевики ВСУ испытывают очень острый снарядный голод. Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним-двумя выстрелами — и все. Раньше они насыпали по 15-20 и не останавливались. Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы", — добавил чиновник.На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. А сегодня, по словам Рогова, российской армии удалось взломать основную линию ВСУ на этом участке фронта.В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
12:43 21.01.2023 (обновлено: 14:04 21.01.2023)
 
Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область

Рогов: Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область

© AFP 2023 / Anatolii Stepanov Украинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Киевский режим срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО", — сказал он.
По словам Рогова, за последние дни российской армии удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск.
"На данный момент боевики ВСУ испытывают очень острый снарядный голод. Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним-двумя выстрелами — и все. Раньше они насыпали по 15-20 и не останавливались. Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы", — добавил чиновник.
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На днях он рассказал, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города. А сегодня, по словам Рогова, российской армии удалось взломать основную линию ВСУ на этом участке фронта.
В Минобороны накануне заявили об освобождении села Лобковое, которое расположено примерно в 25 километрах от Орехова.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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