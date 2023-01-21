https://ria.ru/20230121/dtp-1846464618.html

В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2023

В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:23

2023-01-21T15:23

2023-01-21T15:23

происшествия

свободный

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская прокуратура. "(В субботу - ред.) 21 января, днем, на въезде в Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что автомобиль УАЗ из-за технической неисправности допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся в сторону Благовещенска. В настоящее время в больницу с травмами различной степени обратилось 8 человек", - говорится в сообщении. В автомобиле УАЗ, помимо водителя, находился один пассажир, а автобусе – 14 пассажиров и водитель. В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратилось 8 человек, пострадавших в ДТП – водитель и пассажир автомобиля УАЗ и водитель и пятеро пассажиров автобуса. Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту автомобильной аварии. Также городской отдел следственного управления Следственного комитета по Амурской области ведёт доследственную проверку.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

свободный

амурская область

благовещенск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свободный, амурская область, благовещенск