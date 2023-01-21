https://ria.ru/20230121/dtp-1846464618.html
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2023
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:23
2023-01-21T15:23
2023-01-21T15:23
происшествия
свободный
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская прокуратура. "(В субботу - ред.) 21 января, днем, на въезде в Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что автомобиль УАЗ из-за технической неисправности допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся в сторону Благовещенска. В настоящее время в больницу с травмами различной степени обратилось 8 человек", - говорится в сообщении. В автомобиле УАЗ, помимо водителя, находился один пассажир, а автобусе – 14 пассажиров и водитель. В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратилось 8 человек, пострадавших в ДТП – водитель и пассажир автомобиля УАЗ и водитель и пятеро пассажиров автобуса. Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту автомобильной аварии. Также городской отдел следственного управления Следственного комитета по Амурской области ведёт доследственную проверку.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
свободный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свободный, амурская область, благовещенск
Происшествия, Свободный, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Восемь человек попали в больницу после столкновения автобуса и автомобиля УАЗ в Приамурье