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В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2023
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В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.01.2023
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:23
2023-01-21T15:23
происшествия
свободный
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская прокуратура. "(В субботу - ред.) 21 января, днем, на въезде в Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что автомобиль УАЗ из-за технической неисправности допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся в сторону Благовещенска. В настоящее время в больницу с травмами различной степени обратилось 8 человек", - говорится в сообщении. В автомобиле УАЗ, помимо водителя, находился один пассажир, а автобусе – 14 пассажиров и водитель. В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратилось 8 человек, пострадавших в ДТП – водитель и пассажир автомобиля УАЗ и водитель и пятеро пассажиров автобуса. Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту автомобильной аварии. Также городской отдел следственного управления Следственного комитета по Амурской области ведёт доследственную проверку.
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происшествия, свободный, амурская область, благовещенск
Происшествия, Свободный, Амурская область, Благовещенск
15:23 21.01.2023
 
В Приамурье рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Восемь человек попали в больницу после столкновения автобуса и автомобиля УАЗ в Приамурье

© фото очевидцаНа месте ДТП в Свободненском районе Амурской области
На месте ДТП в Свободненском районе Амурской области
© фото очевидца
На месте ДТП в Свободненском районе Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Автомобиль УАЗ и рейсовый автобус Fiat Ducato столкнулись на въезде в Свободный в Приамурье, 8 человек получили различные травмы, сообщает Свободненская прокуратура.
"(В субботу - ред.) 21 января, днем, на въезде в Свободный произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что автомобиль УАЗ из-за технической неисправности допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся в сторону Благовещенска. В настоящее время в больницу с травмами различной степени обратилось 8 человек", - говорится в сообщении.
В автомобиле УАЗ, помимо водителя, находился один пассажир, а автобусе – 14 пассажиров и водитель. В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратилось 8 человек, пострадавших в ДТП – водитель и пассажир автомобиля УАЗ и водитель и пятеро пассажиров автобуса.
Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту автомобильной аварии. Также городской отдел следственного управления Следственного комитета по Амурской области ведёт доследственную проверку.
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