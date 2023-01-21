https://ria.ru/20230121/dtp-1846430456.html

В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор

В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор - РИА Новости, 21.01.2023

В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор

ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в сочинском тоннеле, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:14

2023-01-21T10:14

2023-01-21T10:25

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в сочинском тоннеле, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. "Сегодня около восьми утра в городе Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, в ДТП один пострадавший", - сказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение перекрыто, в ближайшее время его восстановят, рассказали в полиции. Накануне в Сочи произошла массовая авария, там столкнулись сразу десять машин, один человек погиб, второй находится в больнице.

https://ria.ru/20230115/avariya-1845030867.html

сочи

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край