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В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор - РИА Новости, 21.01.2023
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В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор
В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор - РИА Новости, 21.01.2023
В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор
ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в сочинском тоннеле, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:14
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происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в сочинском тоннеле, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. "Сегодня около восьми утра в городе Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, в ДТП один пострадавший", - сказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение перекрыто, в ближайшее время его восстановят, рассказали в полиции. Накануне в Сочи произошла массовая авария, там столкнулись сразу десять машин, один человек погиб, второй находится в больнице.
https://ria.ru/20230115/avariya-1845030867.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
10:14 21.01.2023 (обновлено: 10:25 21.01.2023)
 
В Сочи столкнулись четыре автомобиля и трактор

В Сочи один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей и трактора в тоннеле

© Фото : пресс-служба ФКУ "Черноморье"На месте ДТП с участием четырех автомобилей и трактора в Сочи
На месте ДТП с участием четырех автомобилей и трактора в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : пресс-служба ФКУ "Черноморье"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей и трактора произошло в сочинском тоннеле, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Сегодня около восьми утра в городе Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, в ДТП один пострадавший", - сказали в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение перекрыто, в ближайшее время его восстановят, рассказали в полиции.
Накануне в Сочи произошла массовая авария, там столкнулись сразу десять машин, один человек погиб, второй находится в больнице.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
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