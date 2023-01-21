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В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи - РИА Новости, 21.01.2023
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В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи
В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи - РИА Новости, 21.01.2023
В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев доложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину об увеличении... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T20:03
2023-01-21T20:03
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев доложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину об увеличении обеспечения службы скорой медицинской помощи на более чем 1 миллиард рублей, сообщает корреспондент РИА Новости. "У нас в этом году, Денис Владимирович, для станций скорой помощи есть прирост в средствах. У нас в этом году 2,9 миллиарда будет доведено уже сейчас. И плюс также, помните, что я говорил, был секвестр небольшой, этот секвестр мы будем дополнительно просить. Там 98 миллионов, которые предназначаются точно также для станций скорой помощи, как раз на лекарства будут обеспечены. В целом прирост чуть более миллиарда - в полное обеспечение для станций скорой помощи", - доложил Гарцев. Рабочая встреча прошла в республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР.
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донецкая народная республика
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здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
20:03 21.01.2023
 
В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи

Минздрав ДНР заявил об увеличении обеспечения службы скорой более чем на миллиард рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке
Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев доложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину об увеличении обеспечения службы скорой медицинской помощи на более чем 1 миллиард рублей, сообщает корреспондент РИА Новости.
"У нас в этом году, Денис Владимирович, для станций скорой помощи есть прирост в средствах. У нас в этом году 2,9 миллиарда будет доведено уже сейчас. И плюс также, помните, что я говорил, был секвестр небольшой, этот секвестр мы будем дополнительно просить. Там 98 миллионов, которые предназначаются точно также для станций скорой помощи, как раз на лекарства будут обеспечены. В целом прирост чуть более миллиарда - в полное обеспечение для станций скорой помощи", - доложил Гарцев.
Рабочая встреча прошла в республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Здоровье - ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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