https://ria.ru/20230121/dnr-1846504905.html

В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи

В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи - РИА Новости, 21.01.2023

В ДНР увеличилось обеспечение службы скорой медпомощи

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев доложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину об увеличении... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T20:03

2023-01-21T20:03

2023-01-21T20:03

здоровье - общество

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:199:3182:1989_1920x0_80_0_0_c5929430f83f3a1e06fba771fe7e1737.jpg

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев доложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину об увеличении обеспечения службы скорой медицинской помощи на более чем 1 миллиард рублей, сообщает корреспондент РИА Новости. "У нас в этом году, Денис Владимирович, для станций скорой помощи есть прирост в средствах. У нас в этом году 2,9 миллиарда будет доведено уже сейчас. И плюс также, помните, что я говорил, был секвестр небольшой, этот секвестр мы будем дополнительно просить. Там 98 миллионов, которые предназначаются точно также для станций скорой помощи, как раз на лекарства будут обеспечены. В целом прирост чуть более миллиарда - в полное обеспечение для станций скорой помощи", - доложил Гарцев. Рабочая встреча прошла в республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР.

https://ria.ru/20230121/mashiny-1846502911.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика