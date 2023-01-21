https://ria.ru/20230121/dnr-1846493873.html

ВСУ выпустили снаряды по Пантелеймоновке

ВСУ выпустили снаряды по Пантелеймоновке - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ выпустили снаряды по Пантелеймоновке

Украинские войска в 17.45 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:30

2023-01-21T18:30

2023-01-21T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато