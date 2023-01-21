ВСУ выпустили снаряды по Пантелеймоновке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Пантелеймоновке
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, оставшиеся после обстрела ВСУ
Осколки снаряда, оставшиеся после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.