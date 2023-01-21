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После смерти младенца в больнице в Тынде возбудили дело

После смерти младенца в больнице в Тынде возбудили дело - РИА Новости, 21.01.2023

После смерти младенца в больнице в Тынде возбудили дело

Вероятной причиной смерти младенца в Тындинской больнице в Приамурье городская прокуратура назвала ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:57

2023-01-21T15:57

2023-01-21T15:57

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россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Вероятной причиной смерти младенца в Тындинской больнице в Приамурье городская прокуратура назвала ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что смерть новорожденной девочки в Тындинской больнице наступила 19 июля 2022 года. По данному факту территориальным отделом СУСК России по Амурской области возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. "Тындинская городская прокуратура признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти новорожденной девочки в больнице. Вероятной причиной смерти является ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей", - говорится в сообщении. Кроме того, по данному факту прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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происшествия, здоровье - общество, россия, амурская область